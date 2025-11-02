Dimanche 2 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Surmont
Faits Divers

Un garage automobile part en fumée à Surmont

Publié le 02/11/2025 - 08:53
Mis à jour le 02/11/2025 - 08:55

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 3h15 du matin pour intervenir dans la commune de Surmont.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

À l’arrivée des secours, la structure du bâtiment était déjà complètement embrasée. Cette dernière est composée d’une habitation et d’un garage automobile d’une surface de 400 m2.

Un dispositif hydraulique composé de cinq lances dont une grande puissance installée sur un moyen élévateur aérien a été nécessaire pour éteindre l’incendie.

Aucune victime n’est à déplorer. Le relogement de la famille composée d’un adulte et de sa fille a été effectué dans la famille. L’électricité du village a été coupée dans sa totalité pendant environ une heure et demie pour les besoins de l’intervention.

pompiers

Publié le 2 novembre à 08h53 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 10.44
légère pluie
le 02/11 à 09h00
Vent
2.84 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
95 %
 