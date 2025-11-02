Un garage automobile part en fumée à Surmont

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 3h15 du matin pour intervenir dans la commune de Surmont.

À l’arrivée des secours, la structure du bâtiment était déjà complètement embrasée. Cette dernière est composée d’une habitation et d’un garage automobile d’une surface de 400 m2.

Un dispositif hydraulique composé de cinq lances dont une grande puissance installée sur un moyen élévateur aérien a été nécessaire pour éteindre l’incendie.

Aucune victime n’est à déplorer. Le relogement de la famille composée d’un adulte et de sa fille a été effectué dans la famille. L’électricité du village a été coupée dans sa totalité pendant environ une heure et demie pour les besoins de l’intervention.