Un homme gravement blessé dans un accident avec un poids lourd à Aubonne

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce jeudi 20 novembre 2025 pour un accident de la circulation entre une voiture et un poids lourd sur la RN 57 dans la commune d’Aubonne.

L’accident s’est produit très tôt, vers 5h ce matin sur la RN57 en direction de Pontarlier. La collision entre la voiture et le poids lourd a fait un blessé grave, un homme de 38 ans qui a dû être désincarcéré de son véhicule avant d’être transporté par hélicoptère en direction du CHU Minjoz à Besançon. Le chauffeur du camion n’a pas été blessé.

Les secours ont signalé une gêne à la circulation le temps de l’intervention des secours. Présente sur les lieux, la gendarmerie a effectué les constatations d’usage pour tenter de déterminer la ou les causes de l’accident.