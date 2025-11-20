Un homme gravement blessé dans un accident avec un poids lourd à Aubonne

L’accident s’est produit très tôt, vers 5h ce matin sur la RN57 en direction de Pontarlier. La collision entre la voiture et le poids lourd a fait un blessé grave, un homme de 38 ans qui a dû être désincarcéré de son véhicule avant d’être transporté par hélicoptère en direction du CHU Minjoz à Besançon. Le chauffeur du camion n’a pas été blessé.
Les secours ont signalé une gêne à la circulation le temps de l’intervention des secours. Présente sur les lieux, la gendarmerie a effectué les constatations d’usage pour tenter de déterminer la ou les causes de l’accident.