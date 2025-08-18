Un homme interpellé avec une voiture volée et des stupéfiants à Besançon

Mercredi 13 août 2025, dans le quartier de Planoise, une équipe de police a procédé à l’interpellation d’un homme de 36 ans, après un refus d’obtempérer. Le mis en cause conduisait sans permis et sous l’empire de l’alcool dans une voiture volée.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h, sur l’avenue de Bourgogne, où une équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST) a repéré un véhicule roulant à vive allure. Lorsqu’ils ont tenté d’arrêter le conducteur, celui-ci a accéléré, entraînant une poursuite à travers plusieurs rues.

Après avoir stationné le véhicule, le suspect a pris la fuite à pied, mais a été rapidement rattrapé par les forces de l’ordre. Lors de son arrestation, il a été soumis à un test d’alcoolémie, révélant un taux de 0,54 mg/L. L’enquête a révélé que le véhicule était en réalité volé, ayant été signalé comme tel en juillet 2025 en Isère, et portait une fausse plaque d’immatriculation.

De plus, l’homme, qui ne possédait pas de permis de conduire, était inscrit au fichier des personnes recherchées et se trouvait sous contrôle judiciaire, lui interdisant de sortir de son domicile après 20h. Une fouille a également permis de découvrir un gramme de résine de cannabis sur lui.

Lors de son audition, le suspect a reconnu ne pas avoir de permis, tout en niant être au courant que la voiture était volée. Il a admis avoir consommé de l’alcool et a déclaré que le cannabis était destiné à sa consommation personnelle. Sa garde à vue a pris fin le 15 août 2025, et une convocation judiciaire est prévue pour mars 2026.