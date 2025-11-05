Un motard suisse perd la vie dans le Haut-Doubs

Les secours ont été appelés mercredi 5 novembre 2025 peu avant 15h00 sur la RD437 en direction de Morteau sur la commune de Pays-de-Montbenoit.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce mercredi pour un accident de la route impliquant une moto et une voiture.

À l’arrivée des secours, le motard, un homme âgé de 58 ans, était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, la victime n’a pas survécu. Le conducteur de la voiture, âgé de 58 ans, n’a pas été blessé, mais s'est trouvé en état de choc et a été conduit à l’hôpital de Pontarlier.

La circulation ayant été totalement coupée, une déviation a été mise en place.