Dimanche 14 Septembre 2025
Besançon
Culture Vie locale

Une association bisontine veut créer un piano cargo pour de prochains concerts en mouvement

Publié le 14/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 12/09/2025 - 11:26

Cagnotte en ligne • L’association La Vélo-Scène qui promeut un modèle durable de diffusion revient avec un nouveau projet des plus ambitieux, mettre sur pied, ou plutôt sur roue un Piano Cargo, c’est-à-dire un piano à queue transporté et mis en mouvement à vélo. Porté par le directeur artistique et pianiste bisontin, Bastien Dollinger, le projet nécessite un besoin de financement pour lequel une campagne de crowdfunding a été ouverte sur le site Ulule. 

©
©

C’est le projet fou d’un artiste en roue libre. Bastien Dollinger, pianiste bisontin titulaire de 10 prix du CNSMD de Paris et professeur dans plusieurs grands conservatoires français, ambitionne de faire vivre la musique classique autrement, et si possible en mouvement. L’association la Vélo-scène dont il est membre tire déjà une scène de plus de 450 kilos à vélo, alors après, tout "pourquoi cela ne fonctionnerait pas avec un piano à queue qui en pèse 400 ?" 

Un piano à queue ambulant

L’objectif est donc de construire un vélo-cargo capable de transporter un piano à queue capable de rendre la musique classique accessible à tous tout en réduisant l’empreinte carbone des concerts. Mais également de réinventer les concerts en impliquant davantage le public et en mettant en mouvement pendant le jeu le piano grâce à une machine cyclable low-tech. Celle-ci devrait également permettre à l’instrument de tourner sur lui-même ou encore de s’élever ou de s’abaisser. 

Le public quant à lui sera mis à contribution pour pédaler afin de faire se déplacer l’instrument tout en suivant les indications du musicien et les résonances de la musique jouée, abolissant ainsi la frontière scène/salle. "Il ne s’agit pas seulement de faire bouger l’instrument, mais d’inviter chacun à affiner son écoute, à ressentir les œuvres autrement, en participant concrètement au mouvement qui les porte en tenant la cadence" détaille l’association. 

©

L’idée derrière ce projet est également, grâce à des concerts déambulatoires dans les rues et festivals de "sortir la musique classique des lieux institutionnels" en allant directement au contact du public. 

Une campagne de financement en ligne

Pour lancer l’opération Piano Cargo, l’association a ouvert une campagne de financement participatif sur Ulule qui avoisine déjà les 5.000€ sur les 12.000€ nécessaire du projet.

concerts musique musique classique piano vélo cargo

Publié le 14 septembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
