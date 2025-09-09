Une médaille d’argent en championnat du monde pour la karatéka bisontine Maïmouna Niang

Licenciée au Planoise karaté academy, Maïmouna Niang a décroché ce week-end une médaille d’argent lors de la compétition internationale Karaté 1 série A, organisée à Salzbourg en Autriche, l’un des rendez-vous majeurs du circuit mondial.

1.100 athlètes issus de 73 pays se sont réunis ce week-end pour s’affronter sur les tatamis de Salzbourg lors du Karaté 1 Série A.

C’est dans ce contexte exigeant, que l’athlète du PKA Planoise Karaté Academy, Maïmouna Niang s’est particulièrement illustrée. En décrochant la 2e place, la karatéka a démontré sa capacité à rivaliser avec l’élite mondiale. Représentant son club, mais aussi la France, Maïmouna "a porté haut les couleurs de Besançon sur la scène sportive internationale" analyse le club bisontin.

Classée 5e au rang mondial en U21, la jeune athlète attend désormais de découvrir son nouveau classement mondial cette fois pour la catégorie sénior où elle s’affirme déjà parmi les meilleures karatékas du circuit. Pour le club du PKA Planoise Karaté Académy il s’agit là d’une performance qui confirme l’ascension fulgurante de la jeune athlète et qui lui ouvre les portes du très haut niveau en catégorie senior.

Son coach, Mor Seye, n’a pu cacher sa satisfaction : "C’est une très grande fierté pour moi d’accompagner des jeunes comme Maïmouna Niang qui se donnent à fond sur le tatami. J’ai confiance dans le travail de mes athlètes, d’autres performances vont venir cette année aux niveaux national et international".

Esther Guazzetti, présidente du PKA, a également salué cette réussite : "Je suis fière de Maïmouna et de son coach Mor Seye. Ce week-end à Salzburg il y a eu de très beaux combats qui alliaient technique et mental. La victoire n’est jamais une chance ; on ne peut y accéder que par la rigueur dans le travail et la détermination".