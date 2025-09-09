Mardi 9 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Une médaille d’argent en championnat du monde pour la karatéka bisontine Maïmouna Niang

Publié le 09/09/2025 - 16:49
Mis à jour le 09/09/2025 - 17:12

Licenciée au Planoise karaté academy, Maïmouna Niang a décroché ce week-end une médaille d’argent lors de la compétition internationale Karaté 1 série A, organisée à Salzbourg en Autriche, l’un des rendez-vous majeurs du circuit mondial. 

© Planoise karaté academy
© Planoise karaté academy

1.100 athlètes issus de 73 pays se sont réunis ce week-end pour s’affronter sur les tatamis de Salzbourg lors du Karaté 1 Série A.

C’est dans ce contexte exigeant, que l’athlète du PKA Planoise Karaté Academy, Maïmouna Niang s’est particulièrement illustrée. En décrochant la 2e place, la karatéka a démontré sa capacité à rivaliser avec l’élite mondiale. Représentant son club, mais aussi la France, Maïmouna "a porté haut les couleurs de Besançon sur la scène sportive internationale" analyse le club bisontin. 

Classée 5e au rang mondial en U21, la jeune athlète attend désormais de découvrir son nouveau classement mondial cette fois pour la catégorie sénior où elle s’affirme déjà parmi les meilleures karatékas du circuit. Pour le club du PKA Planoise Karaté Académy il s’agit là d’une performance qui confirme l’ascension fulgurante de la jeune athlète et qui lui ouvre les portes du très haut niveau en catégorie senior.

© Planoise karaté academy

Son coach, Mor Seye, n’a pu cacher sa satisfaction : "C’est une très grande fierté pour moi d’accompagner des jeunes comme Maïmouna Niang qui se donnent à fond sur le tatami. J’ai confiance dans le travail de mes athlètes, d’autres performances vont venir cette année aux niveaux national et international".

Esther Guazzetti, présidente du PKA, a également salué cette réussite : "Je suis fière de Maïmouna et de son coach Mor Seye. Ce week-end à Salzburg il y a eu de très beaux combats qui alliaient technique et mental. La victoire n’est jamais une chance ; on ne peut y accéder que par la rigueur dans le travail et la détermination".

championnat du monde karaté médaille planoise karaté academy

Publié le 9 septembre à 16h49 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

JURA (39)
Sport

Zian Mouchet et Morgane Coston vainqueurs de la 4ème édition de La Transju’Cyclo

Le Français Zian Mouchet a remporté  dimanche 7 septembre 2025 la 4ème édition de La Transju’Cyclo disputée à Champagnole, au terme d’un parcours de 160 km et 2.000 mètres de dénivelé positif cumulé sur les routes du Jura et du Doubs. Les Français Simon Buttner et Maxence Janodet complètent le podium. Chez les femmes, victoire de la Française Morgane Coston. Jeannie Longo a terminé 3ème du 110km.

cyclisme jeannie longo transju'cyclo
Publié le 7 septembre à 16h30 par Alexane
Franche-Comté
Sport

Sports : Le GBDH lance sa saison à Cherbourg et une ambiance “coupe de France” pour le FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 sur la pelouse du Paris Atletico dans le cadre de la 5e journée de National tandis que le GBDH débutera sa saison en championnat en se rendant à Cherbourg pour le compte de la première journée de Proligue. 

FC Sochaux-Montbéliard football GBDH handball sport
Publié le 5 septembre à 10h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Un dernier réglage pour le BesAC au tournoi de Charleville

Le BesAC se déplace ce jeudi 4 septembre 2025 dans les Ardennes avec au programme deux confrontations prévues dans le cadre de leur préparation estivale. Une contre le club organisateur, l'Étoile de Charleville cet après-midi et une autre contre Metz vendredi. La 4e équipe invitée à ce tournoi à quatre, étant Val de Seine, promu en N1.

basket besAC préparation estivale
Publié le 4 septembre à 08h44 par Elodie Retrouvey

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°1

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 20.11
légère pluie
le 09/09 à 18h00
Vent
1.62 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
71 %
 