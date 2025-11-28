Une vente solidaire au petit Kursaal de Besançon au profit des enfants de Piura, au Pérou

L’association humanitaire Arco Iris Pérou organise une vente de vêtements et de produits artisanaux au petit Kursaal à Besançon samedi 29 novembre 2025 de 16h30 à 20h00 dans le cadre du festival Latino Corazon. Les fonds récoltés seront reversés aux enfants défavorisés dans le province de Piura, au Pérou.

L’association Arco Iris (du nom de la montagne aux sept couleurs) a pour but d’apporter une aide matérielle et financière aux enfants défavorisés des villes de Catacaos et de Piura au Pérou. Elle soutient la réalisation de projets éducatifs, agricoles, artisanaux et industriels permettant aux habitants de ces villages d’apprendre un métier et ainsi d’obtenir leur autonomie. Elle a aussi permis la création de l’école "Le Petit Prince" pour 60 enfants des bidonvilles de Catacaos.

La présidente de l’association, Nelly Verdot, est née et a grandi au Pérou. Elle vit en France depuis plus de 26 ans et a créé l’Association Arco Iris en 2002. En lien avec sa sœur, Teresa, restée au Pérou, elle organise la vente de petits articles artisanaux et de pullovers, bonnets, écharpes en laine alpaga que lui envoie sa sœur et les membres de l’association du village de Piura, dont elle est originaire. De jolis cadeaux à faire pour Noël en même temps qu’une bonne action.

Infos pratiques

Vente samedi 29 novembre au petit Kursaal à Besançon

De 16 h 30 à 20 heures

L'association sera également présente au marché solidaire de Noël à l’Arsenal, place Saint Jacques du mercredi 10 au dimanche 21 décembre, de 11 h00 à 19 h 30.

Texte : Bernadette Cordier