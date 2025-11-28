Vendredi 28 Novembre 2025
Besançon
Evénements

Une vente solidaire au petit Kursaal de Besançon au profit des enfants de Piura, au Pérou

Publié le 28/11/2025 - 09:24
Mis à jour le 28/11/2025 - 09:24

L’association humanitaire Arco Iris Pérou organise une vente de vêtements et de produits artisanaux au petit Kursaal à Besançon samedi 29 novembre 2025 de 16h30 à 20h00 dans le cadre du festival Latino Corazon. Les fonds récoltés seront reversés aux enfants défavorisés dans le province de Piura, au Pérou.

© Nelly Verdot
© Nelly Verdot

L’association Arco Iris (du nom de la montagne aux sept couleurs) a pour but d’apporter une aide matérielle et financière aux enfants défavorisés des villes de Catacaos et de Piura au Pérou. Elle soutient la réalisation de projets éducatifs, agricoles, artisanaux et industriels permettant aux habitants de ces villages d’apprendre un métier et ainsi d’obtenir leur autonomie. Elle a aussi permis la création de l’école "Le Petit Prince" pour 60 enfants des bidonvilles de Catacaos. 

La présidente de l’association, Nelly Verdot, est née et a grandi au Pérou. Elle vit en France depuis plus de 26 ans et a créé l’Association Arco Iris en 2002. En lien avec sa sœur, Teresa, restée au Pérou, elle organise la vente de petits articles artisanaux et de pullovers, bonnets, écharpes en laine alpaga que lui envoie sa sœur et les membres de l’association du village de Piura, dont elle est originaire. De jolis cadeaux à faire pour Noël en même temps qu’une bonne action. 

Infos pratiques

  • Vente samedi 29 novembre au petit Kursaal à Besançon
  • De 16 h 30 à 20 heures
  • L'association sera également présente au marché solidaire de Noël à l’Arsenal, place Saint Jacques du mercredi 10 au dimanche 21 décembre, de 11 h00 à 19 h 30.

Texte : Bernadette Cordier

idée cadeau noël noël 2025 pérou solidarité

Publié le 28 novembre à 09h24 par Alexane
