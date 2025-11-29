Samedi 29 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Une voiture et le tramway se percutent sur le pont de la République à Besançon

Publié le 29/11/2025 - 08:52
Mis à jour le 29/11/2025 - 08:12

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus samedi 30 novembre 2025 vers 00h30 pour un accident de la circulation impliquant une voiture et le tramway sur le pont de la République à Besançon.

À l’arrivée des secours, trois victimes : une femme de 22 ans et un homme de 25 ans, conductrice et passager du véhicule, ainsi qu'une femme de 30 ans, la conductrice du tramway. Non blessées, les trois personnes ont été laissées sur place, selon les informations du Sdis 25.

Aucune personne n'a été blessée parmi les cinq voyageurs présents dans le tramway au moment de l'accident.

Publié le 29 novembre à 08h52 par Alexane
Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Besançon
Faits Divers

