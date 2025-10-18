Samedi 18 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Grand Besançon Métropole
Culture Loisirs

Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Publié le 18/10/2025 - 11:00
Mis à jour le 15/10/2025 - 17:46

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas ! Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le Grand Besançon regorge d’activités pour petits et grands : balades en pleine nature, séances de cinéma, musées, loisirs indoor, parcs à thème ou encore soirées d’Halloween… De quoi occuper les enfants, se détendre et (re)découvrir le territoire autrement. Notre stagiaire du moment, Ulysse B., propose une sélection d’une vingtaine d’activités pendant ces vacances d’automne.

© Pixabay/wal_172619
© Pixabay/wal_172619

Aller au cinéma

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

Cinéma Mégarama École-Valentin

Cinéma Victor Hugo

Cinéma Les 2 Scènes

  • 49 Rue Mégevand et 3 Place de l’Europe, Besançon
  • Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 18h
  • les2scenes.fr 

Sortir dans la nature

Balade à vélo sur les collines bisontines

  • Explorez les magnifiques panoramas depuis les collines de : Planoise, Fort Benoît, Rosemont, Chaudanne, Bregille, et la Roche d’Or.
  • Randonnées à faire en famille : Circuit de la Chapelle des Buis, Circuit du Fort de Bregille, Circuit de La Dame Blanche et du vieux tilleul.
  • Retrouvez tous les circuits sur : grandes-heures-nature.fr 

Sorties bowling

Aux Ateliers

  • 1 rue Guillaume Apollinaire, Besançon
  • Tous les jours de 10h à minuit (jusqu’à 1h le vendredi)
  • aux-ateliers.com 

Game Factory

  • 15 rue Guillaume Apollinaire, 25000 Besançon
  • Fermé lundi — Ouvert mardi et jeudi de 17h à minuit, mercredi 14h à minuit, samedi 10h à 2h, dimanche 10h à minuit
  • gamesfactory.fr 

10·55

  • Chemin des Marnières, 25220 Chalezeule
  • Ouvert tous les jours de 10h à 1h
  • 1055.fr/besancon 

S’évader avec un escape game

Fug Game

Les Secrets du heurtoir

Le Voyageur

  • 7 Rue Lavoisier, 25000 Besançon
  • Fermé lundi — horaires variables selon les jours
  • levoyageheure.fr 

Playheure Besançon

  • 1 bis Chemin des Maurapan, 25870 Châtillon-le-Duc
  • Tous les jours de 10h à 12h et 13h30 à 22h30
  • playheure.com 

Sorties culturelles : musées et patrimoine

Musée du Temps

  • 96 Grande Rue, Besançon
  • Mardi à dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h (week-end 10h-18h)
  • mdt.besancon.fr

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

  • 1 Place de la Révolution, Besançon
  • Fermé mardi, ouvert lundi
  • mbaa.besancon.fr 

Maison Victor Hugo

La Citadelle

  • 99 Rue des Fusillés de la Résistance, Besançon
  • Ouvert tous les jours de 9h à 18h
  • citadelle.com 

Espaces de loisirs indoor

Funky Parc

  • ZAC Chateaufarine, Besançon
  • Tous les jours de 10h à 19h
  • funkyparc.fr 

10·55

  • Chemin des Marnières, Chalezeule
  • Tous les jours de 10h à 1h
  • 1055.fr/besancon 

Les Ateliers

  • 4 Chemin des Trois Croix, Miserey-Salines
  • Tous les jours de 10h à minuit (jusqu’à 1h le vendredi)
  • aux-ateliers.com 

Parcs à thème

Musée des Maisons Comtoises

Dino-Zoo

  • 1 Rue de la Préhistoire, 25620 Étalans
  • Tous les jours de 10h à 17h30
  • dino-zoo.com 

Piquer une tête dans les piscines et glisser à la patinoire

Patinoire La Fayette

Piscine La Fayette

Piscine Mallarmé

  • 13 Rue Stéphane Mallarmé, Besançon
  • Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h–14h / Mercredi 14h–21h / Week-end 9h–13h
  • grandbesancon.fr/piscines 

Faire de l’escalade à la salle Marie-Paradis

  • 13 Avenue Léo Lagrange, Besançon
  • Lundi, mardi, jeudi, vendredi 12h–22h / Mercredi 9h–22h / Week-end et jours fériés 9h–19h
  • entre-temps-escalade.fr 

Fêter Halloween à Besançon

À la Citadelle

Du 27 octobre au 1er novembre, découvrez une ambiance terrifiante avec jeux de société, rétro-gaming d’horreur, « Loup Garou spécial Citadelle » et projections sur les murs de Vauban.

  • Pour les enfants (14h–17h le 31 octobre) : maquillage, concours de déguisement, coin photo et animations.
  • Pour les plus grands : soirée spéciale de 20h à 21h.
  • Toutes les infos sur www.citadelle.com

Au musée des Maisons comtoises

Le 31 octobre, le musée propose une Murder party immersive intitulée Le hurlement de la louve, animée par la compagnie Le Spiralum. L’intrigue plonge les participants dans une enquête autour d’un mystérieux crime commis dans le parc, évoquant la légendaire "Bête de la Loue". Par équipes, les visiteurs devront interroger des témoins et rassembler des indices pour résoudre l’affaire. L’activité, d’une durée d’environ 1h15, est accessible en famille à partir de 6 ans, sur inscription préalable.

Au 10·55

  • Du 17 octobre au 2 novembre, le centre propose :
  • Une chasse au trésor sur toute la période
  • Deux soirées Disco Kid (22 et 29 octobre)
  • Une nuit des zombies le 31 octobre avec caricaturistes et animations.
  • Toutes les infos sur www.1055.fr

Au Dino-Zoo

  • Du 18 octobre au 2 novembre, dragons animatroniques rugissants et trois nocturnes spéciales les 30, 31 octobre et 1er novembre (ouverture jusqu’à 20h).
  • Toutes les infos sur www.dino-zoo.com

À La Rodia

  • Soirée spéciale Halloween entre rock et électro le 31 octobre. (soirée destinée à un public adulte)
  • Programme et réservation : larodia.com/agenda/horror-party

Dans les bibliothèques

  • Une soirée de lecture effrayante pour frissonner… tout en douceur dans les bibliothèques.
  • Toutes les infos pratiques : bibliotheques.besancon.fr

1055 bibliothèque dino zoo escape game halloween musée musée des maisons comtoises patinoire piscine vacances de la toussaint

Publié le 18 octobre à 11h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Grand Besançon Métropole
Culture Loisirs

Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas ! Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le Grand Besançon regorge d’activités pour petits et grands : balades en pleine nature, séances de cinéma, musées, loisirs indoor, parcs à thème ou encore soirées d’Halloween… De quoi occuper les enfants, se détendre et (re)découvrir le territoire autrement. Notre stagiaire du moment, Ulysse B., propose une sélection d’une vingtaine d’activités pendant ces vacances d’automne.

1055 bibliothèque dino zoo escape game halloween musée musée des maisons comtoises patinoire piscine vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture

Joyce Tape, Neal Black et Les Jaixi en résidence à Besançon pour tisser “The link”

Le Bastion accueillera le 18 octobre une résidence d’artistes réunissant la chanteuse ivoirienne Joyce Tape, le musicien américain Neal Black et le duo Les Jaixi. Organisé par l’association Benkadi Joie Production, cet événement marque le lancement du projet “The Link” (Le Lien), un programme artistique et pédagogique qui relie création musicale, transmission culturelle et action éducative autour de thématiques comme la lutte contre les discriminations, l’histoire du cacao et la rencontre interculturelle.

joyce tape le bastion résidence
Publié le 16 octobre à 15h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Les Petites Fugues 2025 : la littérature contemporaine s’invite en Bourgogne-Franche-Comté

Du 17 au 29 novembre, la 24e édition du festival Les Petites Fugues investira la Bourgogne-Franche-Comté, offrant aux lecteurs et curieux un panorama de la littérature contemporaine. Organisée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, cette édition marque un retour à une programmation plus étendue après une édition 2024 marquée par une programmation resserrée.

auteur les petites fugues littérature livre
Publié le 16 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture

Journées nationales de l’architectures : des visites et ateliers au programme de la Citadelle

Dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture, la Citadelle de Besançon adapte son programme les 18 et 19 octobre prochain. Sous le thème national "Architectures du quotidien", les visites et ateliers permettront d'explorer la citadelle du célèbre architecte Vauban, sous tous les angles.

architecture Citadelle de Besançon vauban
Publié le 16 octobre à 09h53 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Hommage au photographe Antoni Lallican : la Ville de Besançon reprogramme son exposition dès mercredi

Lauréat du Prix Victor Hugo de la photographie engagée 2025, Antoni Lallican avait présenté à la Maison natale de Victor Hugo, dans le cadre du Festival Photographie Besançon, une exposition consacrée à son travail de terrain. Cette exposition sera reprogrammée dès le 15 octobre et dédiée à sa mémoire. Pour rappel, le photojournaliste a perdu la vie en Ukraine le 3 octobre dernier.

Antoni Lallican expo photo exposition maison natale de victor hugo ville de besançon
Publié le 14 octobre à 10h00 par Hélène L.
Besançon
Culture Evénements

Des étudiants de l’ISBA explorent la voix des arbres avec l’exposition “Météo des forêts”

Du 14 octobre au 14 novembre 2025, l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) présente Météo des forêts, une exposition collective créée par des étudiant.e.s qui interroge les liens entre les humains et les arbres à travers le prisme de la crise écologique.

école des beaux-arts exposition isba franche-comté
Publié le 14 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Festival international de musique de Besançon : une 78e édition en plein essor, un Concours de jeunes chefs marquant

Quelques jours après la clôture du 78e Festival international de musique de Besançon Franche-Comté, le bilan s’annonce particulièrement positif, tant sur le plan artistique que sur celui de la fréquentation. Avec ses 37 rendez-vous musicaux, jusqu’à la retentissante Finale du 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre, l’événement a confirmé son rayonnement et retrouvé son public.

concert concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique musique
Publié le 13 octobre à 15h31 par Alexane
Besançon
Culture

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois dévoile la sélection 2025 de ses prix littéraires Marcel-Aymé et Lucien-Febvre

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) a tenu ce week-end sa traditionnelle séance de délibération pour désigner les lauréats de ses prestigieux prix littéraires. Réunis le 11 octobre dans les locaux chaleureux de la pâtisserie Baud à Besançon, les membres du jury, sous la présidence d’Augustin Guillot, ont arrêté leur choix...

alac livres
Publié le 13 octobre à 14h00 par Macommune.info

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 12.07
ciel dégagé
le 18/10 à 12h00
Vent
1.31 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
78 %
 