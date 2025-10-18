Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas ! Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le Grand Besançon regorge d’activités pour petits et grands : balades en pleine nature, séances de cinéma, musées, loisirs indoor, parcs à thème ou encore soirées d’Halloween… De quoi occuper les enfants, se détendre et (re)découvrir le territoire autrement. Notre stagiaire du moment, Ulysse B., propose une sélection d’une vingtaine d’activités pendant ces vacances d’automne.

Aller au cinéma

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

3 rue Gustave Courbet, 25000 Besançon

Ouvert du lundi au dimanche

beaux-arts.megarama.fr

Cinéma Mégarama École-Valentin

1 Rue des Sources, 25480 École-Valentin

Ouvert du lundi au dimanche

besancon.megarama.fr

Cinéma Victor Hugo

6 rue Gambetta

Séances à 13h50, 18h10 et 20h20 tous les jours

cinemavictorhugo.fr

Cinéma Les 2 Scènes

49 Rue Mégevand et 3 Place de l’Europe, Besançon

Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 18h



les2scenes.fr

Sortir dans la nature

Balade à vélo sur les collines bisontines

Explorez les magnifiques panoramas depuis les collines de : Planoise, Fort Benoît, Rosemont, Chaudanne, Bregille, et la Roche d’Or.

Randonnées à faire en famille : Circuit de la Chapelle des Buis, Circuit du Fort de Bregille, Circuit de La Dame Blanche et du vieux tilleul.

Retrouvez tous les circuits sur : grandes-heures-nature.fr

Sorties bowling

Aux Ateliers

1 rue Guillaume Apollinaire, Besançon

Tous les jours de 10h à minuit (jusqu’à 1h le vendredi)

aux-ateliers.com

Game Factory

15 rue Guillaume Apollinaire, 25000 Besançon

Fermé lundi — Ouvert mardi et jeudi de 17h à minuit, mercredi 14h à minuit, samedi 10h à 2h, dimanche 10h à minuit

gamesfactory.fr

10·55

Chemin des Marnières, 25220 Chalezeule

Ouvert tous les jours de 10h à 1h

1055.fr/besancon

S’évader avec un escape game

Fug Game

14 rue de Dole, Besançon

funkyparc.fr

Les Secrets du heurtoir

27 Quai de Strasbourg, 25000 Besançon

Ouvert de 10h à 22h (fermé lundi)

lessecretsduheurtoir.fr

Le Voyageur

7 Rue Lavoisier, 25000 Besançon

Fermé lundi — horaires variables selon les jours

levoyageheure.fr

Playheure Besançon

1 bis Chemin des Maurapan, 25870 Châtillon-le-Duc

Tous les jours de 10h à 12h et 13h30 à 22h30

playheure.com

Sorties culturelles : musées et patrimoine

Musée du Temps

96 Grande Rue, Besançon

Mardi à dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h (week-end 10h-18h)

mdt.besancon.fr

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

1 Place de la Révolution, Besançon

Fermé mardi, ouvert lundi

mbaa.besancon.fr

Maison Victor Hugo

140 Grande Rue, Besançon

Tous les jours sauf mardi, de 10h30 à 18h

maisonvictorhugo.besancon.fr

La Citadelle

99 Rue des Fusillés de la Résistance, Besançon

Ouvert tous les jours de 9h à 18h

citadelle.com

Espaces de loisirs indoor

Funky Parc

ZAC Chateaufarine, Besançon

Tous les jours de 10h à 19h

funkyparc.fr

10·55

Chemin des Marnières, Chalezeule

Tous les jours de 10h à 1h

1055.fr/besancon

Les Ateliers

4 Chemin des Trois Croix, Miserey-Salines

Tous les jours de 10h à minuit (jusqu’à 1h le vendredi)

aux-ateliers.com

Parcs à thème

Musée des Maisons Comtoises

Rue du Musée, 25360 Nancray

Tous les jours de 10h à 18h pendant les vacances

maisons-comtoises.org

Dino-Zoo

1 Rue de la Préhistoire, 25620 Étalans

Tous les jours de 10h à 17h30

dino-zoo.com

Piquer une tête dans les piscines et glisser à la patinoire

Patinoire La Fayette

5 Rue Louis Garnier, Besançon

Horaires variables selon les jours

grandbesancon.fr/patinoire

Piscine La Fayette

5 Rue Louis Garnier, Besançon

Lundi–vendredi 12h15–19h / Week-end 9h30–17h

grandbesancon.fr/piscines

Piscine Mallarmé

13 Rue Stéphane Mallarmé, Besançon

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h–14h / Mercredi 14h–21h / Week-end 9h–13h

grandbesancon.fr/piscines

Faire de l’escalade à la salle Marie-Paradis

13 Avenue Léo Lagrange, Besançon

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 12h–22h / Mercredi 9h–22h / Week-end et jours fériés 9h–19h

entre-temps-escalade.fr

Fêter Halloween à Besançon

À la Citadelle

Du 27 octobre au 1er novembre, découvrez une ambiance terrifiante avec jeux de société, rétro-gaming d’horreur, « Loup Garou spécial Citadelle » et projections sur les murs de Vauban.



Pour les enfants (14h–17h le 31 octobre) : maquillage, concours de déguisement, coin photo et animations.

Pour les plus grands : soirée spéciale de 20h à 21h.

Toutes les infos sur www.citadelle.com

Au musée des Maisons comtoises

Le 31 octobre, le musée propose une Murder party immersive intitulée Le hurlement de la louve, animée par la compagnie Le Spiralum. L’intrigue plonge les participants dans une enquête autour d’un mystérieux crime commis dans le parc, évoquant la légendaire "Bête de la Loue". Par équipes, les visiteurs devront interroger des témoins et rassembler des indices pour résoudre l’affaire. L’activité, d’une durée d’environ 1h15, est accessible en famille à partir de 6 ans, sur inscription préalable.

Les infos sur maisons-comtoises.org

Au 10·55

Du 17 octobre au 2 novembre, le centre propose :

Une chasse au trésor sur toute la période

Deux soirées Disco Kid (22 et 29 octobre)

Une nuit des zombies le 31 octobre avec caricaturistes et animations.

Toutes les infos sur www.1055.fr

Au Dino-Zoo

Du 18 octobre au 2 novembre, dragons animatroniques rugissants et trois nocturnes spéciales les 30, 31 octobre et 1er novembre (ouverture jusqu’à 20h).

Toutes les infos sur www.dino-zoo.com

À La Rodia

Soirée spéciale Halloween entre rock et électro le 31 octobre. (soirée destinée à un public adulte)

Programme et réservation : larodia.com/agenda/horror-party

Dans les bibliothèques