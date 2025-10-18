Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Aller au cinéma
Cinéma Mégarama Beaux-Arts
- 3 rue Gustave Courbet, 25000 Besançon
- Ouvert du lundi au dimanche
- beaux-arts.megarama.fr
Cinéma Mégarama École-Valentin
- 1 Rue des Sources, 25480 École-Valentin
- Ouvert du lundi au dimanche
- besancon.megarama.fr
Cinéma Victor Hugo
- 6 rue Gambetta
- Séances à 13h50, 18h10 et 20h20 tous les jours
- cinemavictorhugo.fr
Cinéma Les 2 Scènes
- 49 Rue Mégevand et 3 Place de l’Europe, Besançon
- Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 18h
- les2scenes.fr
Sortir dans la nature
Balade à vélo sur les collines bisontines
- Explorez les magnifiques panoramas depuis les collines de : Planoise, Fort Benoît, Rosemont, Chaudanne, Bregille, et la Roche d’Or.
- Randonnées à faire en famille : Circuit de la Chapelle des Buis, Circuit du Fort de Bregille, Circuit de La Dame Blanche et du vieux tilleul.
- Retrouvez tous les circuits sur : grandes-heures-nature.fr
Sorties bowling
Aux Ateliers
- 1 rue Guillaume Apollinaire, Besançon
- Tous les jours de 10h à minuit (jusqu’à 1h le vendredi)
- aux-ateliers.com
Game Factory
- 15 rue Guillaume Apollinaire, 25000 Besançon
- Fermé lundi — Ouvert mardi et jeudi de 17h à minuit, mercredi 14h à minuit, samedi 10h à 2h, dimanche 10h à minuit
- gamesfactory.fr
10·55
- Chemin des Marnières, 25220 Chalezeule
- Ouvert tous les jours de 10h à 1h
- 1055.fr/besancon
S’évader avec un escape game
Fug Game
- 14 rue de Dole, Besançon
- funkyparc.fr
Les Secrets du heurtoir
- 27 Quai de Strasbourg, 25000 Besançon
- Ouvert de 10h à 22h (fermé lundi)
- lessecretsduheurtoir.fr
Le Voyageur
- 7 Rue Lavoisier, 25000 Besançon
- Fermé lundi — horaires variables selon les jours
- levoyageheure.fr
Playheure Besançon
- 1 bis Chemin des Maurapan, 25870 Châtillon-le-Duc
- Tous les jours de 10h à 12h et 13h30 à 22h30
- playheure.com
Sorties culturelles : musées et patrimoine
Musée du Temps
- 96 Grande Rue, Besançon
- Mardi à dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h (week-end 10h-18h)
- mdt.besancon.fr
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
- 1 Place de la Révolution, Besançon
- Fermé mardi, ouvert lundi
- mbaa.besancon.fr
Maison Victor Hugo
- 140 Grande Rue, Besançon
- Tous les jours sauf mardi, de 10h30 à 18h
- maisonvictorhugo.besancon.fr
La Citadelle
- 99 Rue des Fusillés de la Résistance, Besançon
- Ouvert tous les jours de 9h à 18h
- citadelle.com
Espaces de loisirs indoor
Funky Parc
- ZAC Chateaufarine, Besançon
- Tous les jours de 10h à 19h
- funkyparc.fr
10·55
- Chemin des Marnières, Chalezeule
- Tous les jours de 10h à 1h
- 1055.fr/besancon
Les Ateliers
- 4 Chemin des Trois Croix, Miserey-Salines
- Tous les jours de 10h à minuit (jusqu’à 1h le vendredi)
- aux-ateliers.com
Parcs à thème
Musée des Maisons Comtoises
- Rue du Musée, 25360 Nancray
- Tous les jours de 10h à 18h pendant les vacances
- maisons-comtoises.org
Dino-Zoo
- 1 Rue de la Préhistoire, 25620 Étalans
- Tous les jours de 10h à 17h30
- dino-zoo.com
Piquer une tête dans les piscines et glisser à la patinoire
Patinoire La Fayette
- 5 Rue Louis Garnier, Besançon
- Horaires variables selon les jours
- grandbesancon.fr/patinoire
Piscine La Fayette
- 5 Rue Louis Garnier, Besançon
- Lundi–vendredi 12h15–19h / Week-end 9h30–17h
- grandbesancon.fr/piscines
Piscine Mallarmé
- 13 Rue Stéphane Mallarmé, Besançon
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h–14h / Mercredi 14h–21h / Week-end 9h–13h
- grandbesancon.fr/piscines
Faire de l’escalade à la salle Marie-Paradis
- 13 Avenue Léo Lagrange, Besançon
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi 12h–22h / Mercredi 9h–22h / Week-end et jours fériés 9h–19h
- entre-temps-escalade.fr
Fêter Halloween à Besançon
À la Citadelle
Du 27 octobre au 1er novembre, découvrez une ambiance terrifiante avec jeux de société, rétro-gaming d’horreur, « Loup Garou spécial Citadelle » et projections sur les murs de Vauban.
- Pour les enfants (14h–17h le 31 octobre) : maquillage, concours de déguisement, coin photo et animations.
- Pour les plus grands : soirée spéciale de 20h à 21h.
- Toutes les infos sur www.citadelle.com
Au musée des Maisons comtoises
Le 31 octobre, le musée propose une Murder party immersive intitulée Le hurlement de la louve, animée par la compagnie Le Spiralum. L’intrigue plonge les participants dans une enquête autour d’un mystérieux crime commis dans le parc, évoquant la légendaire "Bête de la Loue". Par équipes, les visiteurs devront interroger des témoins et rassembler des indices pour résoudre l’affaire. L’activité, d’une durée d’environ 1h15, est accessible en famille à partir de 6 ans, sur inscription préalable.
- Les infos sur maisons-comtoises.org
Au 10·55
- Du 17 octobre au 2 novembre, le centre propose :
- Une chasse au trésor sur toute la période
- Deux soirées Disco Kid (22 et 29 octobre)
- Une nuit des zombies le 31 octobre avec caricaturistes et animations.
- Toutes les infos sur www.1055.fr
Au Dino-Zoo
- Du 18 octobre au 2 novembre, dragons animatroniques rugissants et trois nocturnes spéciales les 30, 31 octobre et 1er novembre (ouverture jusqu’à 20h).
- Toutes les infos sur www.dino-zoo.com
À La Rodia
- Soirée spéciale Halloween entre rock et électro le 31 octobre. (soirée destinée à un public adulte)
- Programme et réservation : larodia.com/agenda/horror-party
Dans les bibliothèques
- Une soirée de lecture effrayante pour frissonner… tout en douceur dans les bibliothèques.
- Toutes les infos pratiques : bibliotheques.besancon.fr