Jeudi 27 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Vol à l’étalage : un suspect interpellé dans le tramway à Besançon

Publié le 27/11/2025 - 11:00
Mis à jour le 27/11/2025 - 10:32

Le 25 novembre 2025, à 18h25, la police nationale de Besançon a été alertée par le Centre d’information et de commandement d’un vol à l’étalage venant de se produire en centre-ville. Selon le signalement transmis, l’auteur s’était emparé d’une paire de baskets avant de prendre la fuite en direction du tramway.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Une patrouille de la brigade anticriminalité a rapidement été diligentée sur place. Les policiers ont intercepté le tramway à l’arrêt Rosemont, où ils ont procédé au contrôle d’un individu correspondant précisément au signalement communiqué.

Lors de la fouille, les agents ont découvert la paire de baskets dérobée dans le sac à dos du suspect. L’homme a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Au cours de son audition, le suspect, âgé de 33 ans, a reconnu le vol. À l’issue de l’enquête, il a été remis en liberté et convoqué dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). L’audience est fixée début juin 2026.

commerce garde à vue police tramway vol à l'étalage

Publié le 27 novembre à 11h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Besançon : une habitante du quartier Brulefoin lance un appel à témoins pour retrouver Simone

Une résidente du quartier Brulefoin à Besançon, Mélanie, recherche activement sa chatte, Simone, portée disparue depuis le lundi 17 novembre 2025 au soir. L’animal, une femelle pucée et stérilisée, n’est plus rentrée au domicile depuis une semaine, une absence jugée inhabituelle par sa propriétaire.

appel à témoins chat perdu disparition
Publié le 25 novembre à 10h54 par Alexane
Besançon
Faits Divers

Coup de filet sur un narcotrafic à Besançon : quatre personnes interpellées

La police nationale de Besançon rapporte plusieurs interpellations entre le 21 et le 23 novembre 2025 dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Les faits se sont déroulés dans différents secteurs de la ville et ont conduit à la saisie de produits stupéfiants, d’argent liquide et de véhicules.

argent cannabis cocaïne drogue héroïne narcotrafic narcotrafiquant trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 25 novembre à 09h49 par Alexane
Besançon
Faits Divers Société

Besançon : la police incite les citoyens à signaler anonymement les points de deal

Face à la problématique majeure du narco-trafic dont la ville de Besançon n’est pas épargnée, le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs a souhaité promouvoir le réflexe de participation citoyenne dans la lutte contre les produits stupéfiants lors d’une conférence de presse vendredi 21 novembre 2025 à l’Hôtel de police. À travers le site gouvernemental, masécurité.interieur.gouv.fr Laurent Perraut, invite ainsi tous les citoyens à dénoncer de manière anonyme et sécurisée les trafics dont ils auraient connaissance. 

masécurité.fr narcotrafic participation citoyenne point de deal police trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 24 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

Sondage

 2.52
partiellement nuageux
le 27/11 à 12h00
Vent
1.24 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
88 %
 