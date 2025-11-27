Vol à l’étalage : un suspect interpellé dans le tramway à Besançon

Le 25 novembre 2025, à 18h25, la police nationale de Besançon a été alertée par le Centre d’information et de commandement d’un vol à l’étalage venant de se produire en centre-ville. Selon le signalement transmis, l’auteur s’était emparé d’une paire de baskets avant de prendre la fuite en direction du tramway.

Une patrouille de la brigade anticriminalité a rapidement été diligentée sur place. Les policiers ont intercepté le tramway à l’arrêt Rosemont, où ils ont procédé au contrôle d’un individu correspondant précisément au signalement communiqué.

Lors de la fouille, les agents ont découvert la paire de baskets dérobée dans le sac à dos du suspect. L’homme a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Au cours de son audition, le suspect, âgé de 33 ans, a reconnu le vol. À l’issue de l’enquête, il a été remis en liberté et convoqué dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). L’audience est fixée début juin 2026.