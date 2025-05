1jeune1permis, la plateforme qui facilite l’accès aux aides financières du permis

Aides nationales, régionales, départementales ou territoriales, beaucoup de dispositifs de soutien financier au permis (permis B) sont disponibles. Lancée le 21 mars 2024 et actualisée régulièrement, découvrez sur la plateforme 1jeune1permis de Service-public.fr les aides auxquelles vous êtes éligible.

Alors que les dispositifs d’aide au permis sont parfois un peu flous ou méconnus, la plateforme 1jeune1permis offre la possibilité de visualiser rapidement toutes les aides financières auxquelles les candidats au permis ont droit. La plupart des aides financières recensées sur la plateforme sont destinées aux personnes ayant moins de 25 ans. Pour chaque dispositif, les différentes conditions d’éligibilité, les documents à fournir et les démarches à accomplir sont précisés.

Deux catégories d’aides disponibles

Les aides financières sont des sommes d’argent déblocables pour payer sa formation au permis de conduire. Elles peuvent être de quelques centaines d’euros jusqu’à plus de milles euros pour certaines d’entre elles. De plus, elles sont cumulatives, ce qui signifie que vous pouvez par exemple toucher une aide de la région et une aide de l’État.

Les facilitations de paiement regroupent l’ensemble des solutions de prêts et de microcrédits qui permettent d’étaler le financement de son permis dans le temps. Des microcrédits et des prêts pouvant s’élever jusqu’à 8000 euros sont disponibles. Le dispositif "le permis à 1 euro par jour", proposé par l’État, est également présenté. Il permet de contracter un prêt étalé dans le temps dont les intérêts sont payés par l’État.

La plateforme 1jeune1permis regroupe aussi d’autres informations à connaitre pour passer son permis : démarches, auto-école, code de la route, conduite…

(Source : Service-public.fr)