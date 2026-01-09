Vendredi 9 Janvier 2026
Fontaine-lès-Clerval
Faits Divers

206 kg de cannabis et 47 kg de cocaïne découverts par la douane sur une aire d'autoroute à Fontaine les Clerval

Publié le 09/01/2026 - 15:34
Mis à jour le 09/01/2026 - 15:45

La brigade des douanes de Besançon avait contrôlé, le 15 novembre 2025, un ensemble routier immatriculé en Pologne, sur l'A36, sur l'aire de la Combe de Fougère à Fontaine-les-Clerval .

© Douane française
© Douane française

La marchandise transportée consistait en fûts de bicarbonate de soude, conditionnés sur 33 palettes, dans une remorque frigorifique. La destination annoncée était la Pologne. Les agents des Douanes ont observé des traces récentes de mastic d'étanchéité sur le plafond de la remorque, qui ontattiré leur attention, car laissant présumer une forme de stockage caché aménagé.

La fouille approfondie a permis de constater, dissimulé dans un double plafond aménagé, la présence de pains de cocaïne (47,360 kgs) et de sacs thermosoudés contenant de la résine de cannabis ( 206,240 kgs).

"L’extraction des paquets de stupéfiants, réalisée dans un local technique, a été longue et difficile car ils étaient retenus par un système de sangles très étudié", explique la douane. Il s'agit d'une saisie record pour la douane franc-comtoise, qui a connu une année 2025 remarquable en termes de lutte contre la fraude.

Le chauffeur ukrainien a été jugé par le tribunal de Montbéliard ce 6 décembre. Il a été condamné à 4 ans de prison, deux millions d'euros d'amende douanière, la confiscation du véhicule et une interdiction du territoire français.

Les stupéfiants ont été détruits par incinération.

douane drogue record saisie stupéfiants

Publié le 9 janvier à 15h34 par Hélène L.
