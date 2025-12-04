Jeudi 4 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

À Besançon, le boxeur Suhail Sadat confirme son potentiel sur le ring...

Publié le 04/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 04/12/2025 - 11:40

Suhail Sadat a confirmé son statut de jeune espoir français de boxe anglaise lors de son dernier combat professionnel, le 22 novembre 2025 à Vienne, en Autriche. Pour son troisième affrontement sur le circuit pro, il s’est imposé par KO au troisième round, dans un combat prévu en quatre reprises de trois minutes.

Suhail Sadat © DR/Challenger
Suhail Sadat © DR/Challenger

Originaire d'Afganistan, le boxeur devenu bisontin a livré ”une prestation solide et parfaitement maîtrisée” selon son coach, Josua Donas, illustrant sa progression rapide dans le milieu professionnel. Cette victoire représente un jalon important avant son quatrième combat, annoncé fin novembre à Nevers, où il espère poursuivre cette dynamique.

Un cadre d’entraînement optimal au club Challenger

Le développement rapide de Suhail Sadat s’explique en grande partie par son environnement au sein du club Challenger. Actuellement le seul combattant professionnel licencié au club, il en constitue "le véritable fer de lance", assure Josua Donas.

Le club met à sa disposition ”un encadrement rigoureux, des équipements modernes et une approche individualisée”, des éléments qui participent directement à sa montée en puissance sur le circuit professionnel.

Un écosystème sportif dynamique

Challenger ne se limite pas au suivi de Suhail Sadat. Le club ”développe une véritable écurie de combattants semi-professionnels et amateurs, évoluant dans plusieurs disciplines, avec une forte présence dans les sports de pied-poing”, nous dit-on.

Cet environnement permet au boxeur de ”s’entraîner au contact d’athlètes engagés et de rester immergé dans une culture de performance”, renforçant ainsi son niveau technique et sa compétitivité.

En parallèle de son parcours sur le ring, Suhail Sadat partage son expérience en tant que coach de boxe anglaise au sein du Challenger, qui a récemment inauguré une nouvelle salle mi-septembre. Rapidement remarqué pour la qualité de ses installations et son encadrement, le club ambitionne ”de s’imposer comme un lieu de référence des sports de combat et de la préparation physique en région”.

boxe Challenger's gym suhail sadat

Publié le 4 décembre à 14h00 par Alexane
Sport

Besançon
Sondage

