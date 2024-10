Challenger’s gym, nouveau club de sports de combat inclusif à Besançon

Depuis début septembre 2024, une association a ouvert un nouveau club de sports de combat à Besançon. Baptisé Challenger’s Gym, celui-ci est le fruit de l’alliance de plusieurs entraîneurs de haut niveau bisontins et se veut accessible à toutes et tous.

Josua Donas, Eva Charles, Assmaa Harbech et Adel Ouldabbou sont forts de nombreuses années d’expérience au sein du kickboxing Clair Soleils/MJC Clair Soleils, une association communautaire très active, consacrée à enrichir la vie des jeunes. Depuis début septembre, ils ont lancé une nouvelle association appelée Challenger’s Gym dont la mission est d’accueillir toute personne désireuse de pratiquer un sport de combat.

"Nous nous engageons à former dans le domaine du sport, à promouvoir l’excellence sportive, à développer l'estime de soi, à créer un lieu d’échange et de partage, à accompagner à la parentalité et à soutenir l’accès au sport pour tous" résume le président de l’association Challenger’s Gym Josua Donas.

Une salle de sport inclusive de loisir et de compétition

Son comité d’organisation respecte une parité des sexes, preuve de l’engagement à vouloir rendre les sports de combat accessibles aussi bien aux femmes qu’aux hommes, aux débutants qu’aux athlètes professionnels, ou encore aux valides qu’aux personnes en situation de handicap.

"C’est un collectif de personnes engagées qui souhaitent concrétiser un projet de vie par la création d’une salle de sports inclusive, de loisir et de compétition" complète Assmaa Harbech, championne de France de Muaythai 2023 et référente jeunesse à la MJC des Clairs Soleils.

Des valeurs saines et éthiques

Les entraîneurs travaillent déjà dans les environs de Besançon, dans les écoles locales, pour proposer des cours d’initiation au kickboxing aux jeunes de la ville. Sokoan Prasamsouk et Sofiane Hucheon, anciens coachs du club de boxe Le Local, apportent à la nouvelle association une expérience diversifiée et compétitive. "L’association représente un lieu d’accueil pour tous, sans aucune discrimination, où ce qui nous réunit sont des valeurs saines et éthiques" souligne Sokoan, le trésorier de l’association.

Avec l’aide de la Ville de Besançon, une nouvelle salle est déjà en cours de rénovation afin de permettre d’accueillir le club dans de bonnes conditions. À terme, l’association devrait ainsi disposer d’une zone de préparation physique/fitness, d’un ring de boxe de 4m x 4m, de sacs de frappe sur potence, de 70m2 de tapis. Un vestiaire avec douches séparés et un espace d’accueil et d’échange seront également proposés.

Le club propose des activités de K1, Muay Thai, MMA et de boxe anglaise. Les inscriptions sont encore possibles.

Infos +