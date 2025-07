À Besançon, le faubourg Tarragnoz fermé à la circulation après une chute de pierre

Lundi 7 juillet 2025, en fin d’après-midi, une voiture en stationnement faubourg Tarragnoz à Besançon, à hauteur de l’anticlinal (entre la passerelle Mazagran et le chemin de Malpas) a été heurtée par un caillou provenant de la falaise. La route est fermée à la circulation au moins jusqu'à mercredi 9 juillet.

Informé de cet incident, la Ville de Besançon a organisé une visite de contrôle tôt ce mardi matin en présence de deux cordistes de l’entreprise Roc.

À l’issue de cette visite et devant le risque avéré d’autres chutes de pierres sur la route, la municipalité a fait réaliser une première purge pour sécuriser la circulation ce matin. ”Il est nécessaire de procéder à une purge plus importante rapidement, c’est pourquoi le faubourg Tarragnoz sera fermé à partir de 13h30 ce 8 juillet 2025 et ce jusqu’à mercredi soir, si les conditions le permettent”, affirme-t-elle.

Une dizaine de véhicules stationnés sous le secteur à risque ont été mis en sauvegarde par la police municipale et la fourrière.

Plan de déviation :