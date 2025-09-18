Jeudi 18 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Politique

À Besançon, l’eau de la piscine Mallarmé bientôt réutilisée pour arroser le complexe Léo Lagrange à Besançon ?

Publié le 18/09/2025 - 08:32
Mis à jour le 17/09/2025 - 17:48

VIDEO • Afin de respecter les normes sanitaires, la piscine Mallarmé voit partir chaque jour des litres et des litres d’eau dans les égouts… Et cela depuis des années. Une aberration pour la municipalité, notamment face à la multiplication des épisodes de sécheresse. Elle propose ainsi d’installer deux cuves de 2.000 m2 chacune pour récupérer l’eau et arroser le complexe Léo Lagrange. Le projet sera soumis au vote des élus lors du Conseil municipal du 18 septembre 2025.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

L’idée a véritablement fait son chemin depuis 2022*, année durant laquelle l’épisode de sécheresse a été particulièrement violent. "Nous avions été amenés à discuter avec la préfecture sur l’arrosage des terrains de sport. Il y avait une vraie interrogation qui était menée au niveau national avec les fédérations", rappelle Anne Vignot, la maire de Besançon.

Deux cuves pour collecter 4.000 m3 d’eau

La proximité de la piscine Mallarmé et du complexe sportif est une "chance et une opportunité" pour la maire de Besançon. Au-delà des m3 d’eau qui ne seront pas rejetés dans les égouts (30 litres d’eau par personne par jour doivent être renouvelés), ce projet allie également un côté économique. En effet, l’arrosage conséquent du stade Léo Lagrange nécessite 8.000 m3 par an.

"En période de restriction d’eau, ces deux cuves (dont l’eau est déchlorée) permettront de fournir deux mois d’autonomie d’arrosage du complexe sportif", explique Samuel Lelièvre, directeur des espaces verts de Besançon.

Toutefois, le renouvellement permanent des cuves servira également à d’autres usages.

Une eau qui pourra être utilisée pour d’autres usages

Pour le directeur des espaces verts de la ville, l’eau collectée dans les cuves permettra d’assurer une sécurité estivale, mais pas que… "On pourra l’utiliser pour nettoyer la voirie avec le remplissage des balayeuses, arroser les arbres, et la mettre à disposition des pompiers…"

La récupération de l’eau des deux cuves sera acheminée via un système de pompes jusqu’aux terrains de sport. Une récupération d’eau sera également effectuée sur le toit de la piscine.

Cuves à venir sur le site de Mallarmé à Besançon © Ville de Besançon

Si le coût est important (près d’un million d’euro) il convient de regarder l’investissement au m3 qui, pour Samuel Lelièvre, est optimisé avec un coût de 250 euros.

Les travaux devraient se terminer d’ici la fin de l’année 2025 pour profiter de la vidange de la piscine Mallarmé.

*En 2018, l’équipe municipale nous parlait déjà de solutions à envisager pour les pelouses de stade Léo Lagrange (voir l’article).

conseil municipal piscine mallarmé sécheresse stade léo lagrange

Publié le 18 septembre à 08h32 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique

À Besançon, l’eau de la piscine Mallarmé bientôt réutilisée pour arroser le complexe Léo Lagrange à Besançon ?

VIDEO • Afin de respecter les normes sanitaires, la piscine Mallarmé voit partir chaque jour des litres et des litres d’eau dans les égouts… Et cela depuis des années. Une aberration pour la municipalité, notamment face à la multiplication des épisodes de sécheresse. Elle propose ainsi d’installer deux cuves de 2.000 m2 chacune pour récupérer l’eau et arroser le complexe Léo Lagrange. Le projet sera soumis au vote des élus lors du Conseil municipal du 18 septembre 2025.

conseil municipal piscine mallarmé sécheresse stade léo lagrange
Publié le 18 septembre à 08h32 par Hélène L.
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Jurisprudence relative aux congés payés : le sénateur Olivier Rietmann écrit au Premier ministre

À la suite de la décision de la Cour de Cassation relative à la récupération de congés payés durant un arrêt maladie, le sénateur de la Haute-Saône, président de la délégation aux entreprises, Olivier Rietmann, a écrit au Premier ministre le 12 septembre dernier pour alerter sur les dangers économiques de la nouvelle législation. 

congés payés entreprises haute saone sénateur travail
Publié le 14 septembre à 17h46 par Elodie Retrouvey
Suisse
Economie Politique

Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

christophe grudler convention député européen suisse
Publié le 11 septembre à 08h42 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, promet des “ruptures”

Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond" : pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi 10 septembre 2025 lors de sa prise de fonctions afin de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement et l'adoption d'un budget.

premier ministre sébastien lecornu
Publié le 10 septembre à 14h18 par Hélène L.
Besançon
Politique Social

10 septembre : pas de jour chômé et rémunéré pour les agents de la Ville de Besançon

Le 5 septembre dernier, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA avait interpellé la maire de Besançon pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la ville lors de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025. Une demande à laquelle Anne Vignot a répondu par la négative le 8 septembre 2025. Une réponse qui déçoit mais "ne surprend pas" les syndicats. 

10 septembre anne vignot cfdt CFTC cgt fo intersyndicale sud unsa
Publié le 9 septembre à 15h59 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Social

“Pot de départ” de François Bayrou à Besançon : prochaine mobilisation le 10 septembre

Ce lundi 8 septembre à 20h, plus de 200 personnes se sont retrouvées place du 8 Septembre à Besançon, pour marquer la fin du mandat de François Bayrou et de son gouvernement, écartés après le vote de confiance. L’occasion, pour les participants, de "fêter" ce départ mais aussi de préparer la mobilisation prévue le 10 septembre.

10 septembre françois bayrou gouvernement intersyndicale manifestation
Publié le 9 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Politique

Déprogrammation de R. Enthoven de Livres dans la boucle : le RN réclame le retrait de la subvention régionale

Le groupe Rassemblement national (RN) au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a réagi à la décision de l’agglomération du Grand Besançon de déprogrammer l’écrivain et philosophe Raphaël Enthoven du festival Livres dans la boucle, prévu du 19 au 21 septembre.

conseil regional bourgogne franche-comté livres dans la boucle 2025 raphael enthoven rassemblement national
Publié le 8 septembre à 11h28 par Alexane
Doubs
Politique Société

Le sénateur Longeot met en garde sur les conséquences de l’extinction programmée de la 2G

Prévue dès 2026, l’extinction programmée de la 2G, puis de la 3G tracasse le Sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Dans un communiqué du 4 septembre 2025, le sénateur se dit inquiet de "l’absence d’étude d’impact permettant d'anticiper les risques potentiels à très court terme de cette fermeture pour les citoyens et les territoires les plus vulnérables".

2G/3G jean-françois longeot sénateur
Publié le 8 septembre à 08h03 par Elodie Retrouvey

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 15.89
ciel dégagé
le 18/09 à 09h00
Vent
0.92 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
81 %
 