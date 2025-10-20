À Besançon, un conducteur ivre interpellé après un accident et un délit de fuite

Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 octobre 2025, vers 00h50, un accident de la circulation s’est produit dans le secteur du faubourg Rivotte, à Besançon.

Selon les informations communiquées par la police nationale, le Centre de supervision urbaine (CSU) a signalé qu’un véhicule venait d’endommager le domaine public, notamment en arrachant des boules anti-stationnement, avant de prendre la fuite. Le véhicule a ensuite été repéré stationné sur un petit parking à proximité.

Les policiers intervenus sur place ont interpellé un homme de 22 ans, identifié par les opérateurs du CSU comme étant le conducteur au moment des faits. L’individu, en état d’ivresse manifeste, aurait résisté à son interpellation. Il s’est présenté aux agents comme un pratiquant de MMA (arts martiaux mixtes).

Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu les faits. Aucun policier n’a été blessé au cours de l’intervention, précise la police nationale, qui se réserve le droit de déposer plainte pour rébellion.

À l’issue de sa garde à vue, le jeune homme a reçu une convocation devant le délégué du procureur de la République, prévue en février 2026 dans le cadre d’une ordonnance pénale.