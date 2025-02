À Paris l'ESBF veut repartir de l'avant et se rapprocher du Top 5

Paris 92 - ESBF, mercredi 26 février 2025 à 14h30

Encore frustrées de leur dernier match nul face à Mérignac et de la lourde défaite face à Nice au palais des sports en début de mois, les Bisontines auront l’occasion de repartir de l’avant ce mercredi à condition bien sûr de réaliser une belle prestation face à Paris 92.

En cas de victoire, l’ESBF prendrait non seulement des points au classement, qui conforteraient sa 6e place et la rapprocherait du Top 5 européen, tout en mettant à distance un candidat direct pour la coupe d’Europe.

Les Bisontines n’ont cependant pas joué la semaine dernière en raison du décès de la gardienne de Plan-de-Cuques et pourraient potentiellement être en manque de rythme contrairement aux Parisiennes. De son côté, Paris a effectivement enchaîné les matchs, mais surtout les défaites, puisque les Parisiennes restent sur 5 revers consécutifs en championnat.

Le coach bisontin Jérôme Delarue sait que "gagner à Paris c’est important pour la suite". Satisfait du travail de son groupe lors des derniers entraînements, il a cependant insisté sur la nécessité d’être "plus exigeants avec nous-mêmes et plus rigoureux" lors de cette rencontre. Reste à savoir si le travail paiera.