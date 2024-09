À Pontarlier, le Salsa Cubana Club fait sa rentrée

Le Salsa Cubana Club a reçu une reconnaissance de la Fédération mondiale de formation à la salsa cubaine et aux danses populaires cubaines au printemps 2023, fédération dirigée par des maestros de Cuba. Seuls quelques rares professeurs en France possèdent cette certification.

Le Salsa Cubana Club a été fondé en 2019 dans le but de promouvoir la culture cubaine à travers la danse et la musique. Son enseignement est basé sur la musicalité, le rythme, l’interprétation musicale, les pas fondamentaux des danses cubaines, le style et les figures.

Son professeur de danse, Emmanuel Robert, passionné de danse honoré par la fédération mondiale de salsa cubaine en 2023, s’est formé en partie, en Afrique noire et dans différentes écoles de danse à Cuba depuis 19 ans ainsi que régulièrement avec des maestros cubains lors de festivals.

Des activités pour tous

Le Salsa Cubana Club propose, à Pontarlier, un enseignement pluriel basé sur les bienfaits de la danse permettant réduction du stress, force musculaire, souplesse, confiance en soi et vie sociale. Il offre aussi la possibilité de suivre des cours collectifs, mais également des initiations et des animations ainsi que des cours privés. Ses activités s’adressent au plus grand nombre : femmes enceintes et bébés, personnes en situation de handicap, les enfants.

En 2024, le Salsa Cubana Club change de concept et propose désormais un soir unique avec trois cours collectifs "intensifs et festifs", précise Emmanuel Robert, au sein d’une structure privée de loisirs à Pontarlier, le KompleX-Au Bureau.

Les élèves hommes et femmes peuvent s’inscrire seul(e)s, en couple, en famille ou encore entre amis. Les cours auront lieu tous les jeudis soirs de l’année scolaire 2024/2025.

18h30 - 19h30 : cours intermédiaire

: cours intermédiaire 19h30 - 20h30 : cours débutant

: cours débutant 20h30 - 21h30 : cours intermédiaire

Des soirées "pures cubaines 100% salsa" ouvertes à tous seront également proposées au Komplex-Au Bureau, chaque jeudi veille des vacances scolaires.

Infos pratiques