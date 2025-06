Un nouveau commerce à l'accent "Irish" au centre-ville de Besançon

Reconnaissable à sa façade verte, la boutique tire ses origines d’une ancienne épicerie du port de Brest. Prenant peu à peu l’accent "Irish", Le Comptoir irlandais est inscrit sur la devanture de celle-ci en 1987. Depuis, l’enseigne bretonne a à cœur de faire découvrir le meilleur de l’Irlande et le meilleur de ce que les Irlandais apprécient dans le monde entier à travers une sélection de produits dans différents univers : spiritueux, épicerie fine mais aussi mode ou maison dans toute la France.

Produit phare de la boutique, le Comptoir irlandais affirme posséder "une cave à whisky d’exception, comptant près de 1800 références" distribuées dans ses 54 magasins en France. À Besançon, la boutique compte un choix de plus de 400 bouteilles de whisky qui vont des classiques aux raretés mais également du rhum, du gin et de la bière.

Du thé en vrac, des biscuits et marmelades

L’épicerie fine met à disposition des gourmands, biscuits traditionnels, confitures et autres marmelades. Le comptoir à thé où l’enseigne assure porter "une attention particulière à la sélection des feuilles de thé provenant des meilleures plantations du monde : Inde, Sri Lanka, Chine, Japon et Afrique du Sud", propose une centaine de références dont un large choix de thé en vrac regroupé sous la marque The tea.

Le Comptoir irlandais possède également un rayon de prêt-à-porter mettant en avant des pièces comme les pulls de la marque Aran portés traditionnellement par les pêcheurs irlandais, ou encore la marque iconique Barbour qui se distingue notamment par ses vestes en coton huilé. Mais on y trouve également des plaids tissés en Irlande par une entreprise familiale et des "duffle-coats", ces manteaux anglais fabriqués "avec tout le savoir-faire britannique, dans des matières de première qualité", assure l'enseigne.

Des soirées dégustation ponctuelles

Le Comptoir irlandais dispose enfin de sa propre marque "Out Of Ireland" qui propose des pièces "confectionnées dans des matières naturelles" telles que des vestes, manteaux, pulls ou cardigans, chemises, t-shirts, écharpes et autres accessoires...

Deux personnes travaillent au sein de la boutique bisontine dont Alessandra Nemesin, animatrice régionale de l’enseigne. Comme dans chacune des boutiques de la marque, elle aimerait "proposer des soirées dégustation à nos clients". Il sera d’ailleurs régulièrement proposé des dégustations de thés ou de produits de l’épicerie au sein de l’enseigne.

Le Comptoir irlandais