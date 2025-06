Infiniment Doubs : les sorties familiales mises à l’honneur pour ce mois de juin 2025

Chaque 25 du mois, Doubs Tourisme met en lumière 25 sites incontournables à visiter dans le département, dans le cadre de la campagne touristique 2025 "Infiniment Doubs". En ce mois de juin, ce sont des sites d'activités ludiques et sportives qui sont sélectionnés pour des sorties inoubliables en famille !

Ce 25 juin 2025, Doubs Tourisme a publié une nouvelle sélection de visites sur le site doubs.travel et sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, l'objectif est de montrer que le Doubs est "un paradis aussi bien pour les parents que pour les enfants !" Des sorties en pleine nature, des aventures axées sur la culture et des activités ludiques sont au programme "pour faire le plein de rires et de souvenirs en famille !"

Voici les 25 sites sélectionnés en ce mois de juin 2025

Métabief Aventures à Métabief

La Station Combe Saint-Pierre à Charquemont

Evad'parc à Montenois

Les Campaines à Accolans

Au Fil des Arbres à Malbuisson

Le Dino-Zoo à Étalans

Le musée des Maisons Comtoises à Nancray

Les Trottinettes électriques à Rochejean

La luge des Cimes à Métabief

Le mini-golf du Gouffre de Poudrey à Étalans

Le Parc polaire à Chaux-Neuve

Lama Loisir à Mamirolle

La Citadelle à Besançon

Les Calèches du Saut du Doubs à Villers-le-Lac

Les bisons de Sachuron à Damprichard

Le Coni'fer aux Hôpitaux-Neufs

Les explore games

Les pédalos du lac Saint-Point

Une croisière en bateau à Villers-le-Lac

Des randonnées

Le musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux

Le Pavillon des Sciences à Montbéliard

L'écomusée Michaud à Chapelle-des-Bois

La Maison de la Réserve à l'Abergement-Sainte-Marie

La chasse au trésor des contrebandiers à Villers-le-Lac

Infos +

Retrouvez les détails de chaque site à visiter sur www.doubs.travel/2025.