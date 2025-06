La boutique Sans Modération élue “Meilleur commerce indépendant de Bourgogne-Franche-Comté”

La fondatrice, Karen, s’est dite "ravie de représenter à ce concours la région, le Grand Besançon et également les acteurs de la Mode Seconde main", soulignant son attachement à un commerce responsable et ancré localement.

Le concours, qui a rassemblé cette année 1.700 commerces indépendants à l’échelle nationale, a évalué les candidats sur cinq critères?: l’histoire du commerce, la qualité de l’offre, la capacité à communiquer et développer l’activité, ainsi que l’engagement responsable. Ces éléments ont permis à Sans Modération de se distinguer jusqu’à la finale régionale.

Parmi les cinq commerces finalistes de Bourgogne-Franche-Comté, c’est celui de Karen qui a recueilli le plus de votes du public. Elle se réjouit de ce soutien massif?: "En une semaine, plus de 350 personnes ont soutenu mon commerce”.

Meilleur commerce indépendant de France : la boutique Sans Modération appelle au vote ! Parmi 1.700 commerces sélectionnés à travers la France, la boutique Sans Modération s’est élevée jusqu’en finale du Concours du meilleur commerce indépendant de France, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, organisé par Petits Commerces.

"C'est important de savoir qu'on est soutenu personnellement et professionnellement dans nos petites entreprises"

Elle a tenu à remercier publiquement tous ceux qui ont participé à cette réussite?: "Un grand merci évidemment à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, qui ont liké, partagé, qui ont même demandé aux voisins, aux clients, aux amis..." Avant d’ajouter?: "C'est important de savoir qu'on est soutenu personnellement et professionnellement dans nos petites entreprises et nos projets, et ça me touche vraiment d'avoir eu autant de likes pour arriver jusqu'en finale nationale. Comme on le dit si bien : 'Ensemble on va plus loin'."

La boutique fait désormais partie des 17 finalistes nationaux en lice pour le titre de Meilleur commerce indépendant de France. Le verdict du jury national est attendu le 7 juillet.