Besançon “ville amie de l’Unicef” : zoom sur les engagements en faveur des enfants

À l’école d’Arènes, située dans le quartier Battant à Besançon, les élèves jouent dans une cour arborée et baignée d’ombre en ce lundi caniculaire. Au centre, on aperçoit divers plants potagers, fruit d’un travail mené nous pas "avec" mais part les élèves."Les enfants ont écrit les textes puis appelé les maraîchers. Une sortie a été organisée afin qu’ils puissent récupérer les plants", explique Christian Paillot, directeur périscolaire.

Afin d’avoir leur ressenti sur le quartier Battant, il leur a également été demandé de s’exprimer sur le sujet. S’ils ont évoqué des peurs face aux "personnes qui boivent dans la rue et crient sur les passants", nous cite Pascale Billerey, conseillère déléguée à la Ville et poursuit : "ils ont tout de suite essayé de trouver des solutions pour les accompagner plutôt que de les exclure".

Pour Béatrice Lefrançois, secrétaire générale Unicef France, être une "ville amie" est synonyme de travail avec les collectivités "Nous les incitons à jouer leur rôle dans leurs champs de compétences afin de compléter les défaillances de certains états. Le tout dans un contexte de plus en plus contraint avec une rétractation des aides", explique-t-elle.

Zoom sur quelques autres actions

Dans le cadre du programme "Ville amie des enfants" et du plan voté par la Ville, plusieurs grands axes sont pris en compte comme : le bien-être de l'enfant (travail mené sur la pollution, le climat, la nutrition et la petite enfance), la discrimination, le parcours éducation, la participation (donner la parole aux enfants et jeunes et l’engagement en partenariat de l’Unicef sur les droits de l’enfant.

Concrètement, ces thèmes ont conduit à plusieurs actions comme :

La lutte contre la pollution de l’air aux abords des lieux éducatifs et sportifs fréquentés par les enfants et les jeunes. Depuis 2016, la ville de Besançon s’est engagée dans le dispositif réglementaire de Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur SQAI dans les établissements publics accueillant des enfants. Au 1er janvier 2023, le dispositif s’est renforcé. Pour la ville de Besançon, 63 écoles, 13 crèches et 12 centres de loisirs sont concernés.

Signature d’une charte "Besançon ville sans perturbateurs endocriniens"

Lutte contre le taux de radon

Dispositif école apaisée avec création d’une signalétique ou de bornes aux abords des établissements

Développement des Tickets Loisirs Vacances

Développement du "bien manger" avec deux repas végétariens, réduction de l'utilisation du plastique,

Aménagements des cours d'école

Renforcement sur les quartiers prioritaires de la Ville, le Programme de Réussite Éducative avec 2 postes de référents éducatifs supplémentaires et une enveloppe permettant de mettre en œuvre une prestation d’interprétariat

Création d’un tiers-lieu 12-30 ans qui ouvrira à la fin du mois d’août

Jumelage des arbres de la révolution et des prénoms du monde entier

À propos du dispositif

Le programme international "Ville amie des enfants" a été lancée en 1996. En France, il est arrivé en 2002 avec 12 villes partenaires. En plus de 20 ans, il a atteint 300 villes françaises et 3.400 villes à l’international. Besançon a intégré le dispositif en 2020. À chaque mandat, le programme se doit d’être réajusté et poursuivit ou non. Béatrice Lefrançois

Remarque : L’unicef déplore l’absence de ministère de l’enfance : "Nous vouons une vraie politique qui prenne en compte l’ensemble des problématiques", conclut Béatrice Lefrançois.