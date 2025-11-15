Accident sur l’A36 entre un camion et une voiture à hauteur de Marchaux

Dans l’après-midi du 15 novembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus sur l’A36, au point kilométrique 114 en direction de Beaune, pour un accident de la circulation entre un poids lourd et une voiture.

L’accident s’est produit peu après 15h. D’après les secours, le conducteur du camion est sorti indemne de l’accident. Les trois autres victimes présentes dans la voiture ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers pour un bilan de santé. Aucune n’a nécessité de transport.