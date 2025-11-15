Samedi 15 Novembre 2025
Alerte Témoin
Marchaux-Chaudefontaine
Faits Divers

Accident sur l’A36 entre un camion et une voiture à hauteur de Marchaux

Publié le 15/11/2025 - 17:33
Mis à jour le 15/11/2025 - 17:33

Dans l’après-midi du 15 novembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus sur l’A36, au point kilométrique 114 en direction de Beaune, pour un accident de la circulation entre un poids lourd et une voiture.

© Élodie R.
© Élodie R.

L’accident s’est produit peu après 15h. D’après les secours, le conducteur du camion est sorti indemne de l’accident. Les trois autres victimes présentes dans la voiture ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers pour un bilan de santé. Aucune n’a nécessité de transport. 

A 36 accident de la route autoroute camion sapeurs pompiers

Publié le 15 novembre à 17h33 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

