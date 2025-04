"Les quantités de pollens dans l'air sont en hausse, notamment les pollens de bouleau. Cette espèce très allergisante engendre un risque élevé", explique ATMO.

Et d’ajouter : "Cette situation perdurera plusieurs jours au regard des conditions anticycloniques prévues. Les pollens de frênes et de saule ne sont pas en reste et sont toujours présents également".

Carte des 8 et 9 avril 2025