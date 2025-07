Le Frac Franche-Comté ouvre grand ses portes aux familles pendant l’été

Situé à Besançon, en bordure de rivière et au cœur du centre-ville, le Frac accueille les visiteurs dans un bâtiment à l’architecture contemporaine signé Kengo Kuma. ”Ce bâtiment à dimension humaine et à l’esthétique douce et lumineuse a été conçu pour faciliter la découverte des œuvres par le visiteur lors de sa déambulation”, rappelle l’équipe du Frac.

Des ateliers pour chaque tranche d’âge

Le programme est structuré autour d’ateliers thématiques adaptés à chaque tranche d’âge. Pour les plus jeunes, le ”Frac des tout-petits” se déroulera les mercredis 9 et 16 juillet à 10h, et s’adresse aux enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Ces séances visent à offrir un temps d’éveil, de découvertes et d’émerveillements autour des matières, textures, formes et sons de l’art contemporain.

Les enfants de 4 à 6 ans pourront participer aux ateliers Touchatou les 9 et 16 juillet, puis les 20 et 27 août à 14h30. Ces activités proposent une « découverte ludique des œuvres et de l’expérimentation plastique en atelier ».

Pour les 7-10 ans, des ateliers sont programmés les jeudis 10 et 17 juillet ainsi que les mercredis 21 et 28 août. Ils mêlent exploration de l’exposition et création artistique.

Enfin, les 11-15 ans pourront profiter d’une ”nouvelle formule spéciale” les vendredis 11 et 18 juillet et les 22 et 29 août, combinant une ”visite discussion” et des expérimentations en atelier.

Des moments de partage en famille

Des visites-ateliers parents-enfants sont proposées les samedis 12 et 19 juillet, ainsi que les 23 et 30 août à 15h30. L’objectif : permettre à petits et grands de vivre ensemble une expérience artistique mêlant découverte de l’exposition et création plastique. Ces activités sont gratuites avec le billet d’entrée, sur inscription préalable.

Explorer l’exposition ”Corps sans graphie”

Cet été, les visiteurs pourront également découvrir l’exposition ”Corps sans graphie”, visible du 18 avril au 28 septembre 2025. Elle regroupe trois volets autour du thème du corps et de sa représentation. Parmi eux, ”Un homme qui dort” de Laurent Goldring, qui dévoile ”des corps tels que nous n’en voyons jamais sinon dans les peintures d’un Bacon ou d’un Picasso”. L’installation immersive MUSIC-HALL d’Alex Cecchetti invite quant à elle les visiteurs à générer de la musique en entrant dans l’œuvre, à la manière d’un gigantesque Thérémine.

Un lieu de médiation et d’échange

Chaque dimanche à 15h, des « traversées des expositions » gratuites et accompagnées par un(e) médiateur(rice) permettent de découvrir les œuvres de manière approfondie. Des outils d’aide à la visite sont disponibles, notamment des fiches en braille, livrets en gros caractères et boucles auditives, soulignant l’engagement du Frac pour l’accessibilité.