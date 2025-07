Ne dites plus “doggy bag”, dites “En Boîte Le Plat” à Besançon…

En Boîte Le Plat Besançon est une démarche de plusieurs commerces visant à faire baisser les déchets et à proposer une alternative plus verte aux consommateurs. Déjà 25 commerces sont devenus partenaires de l’initiative, et un jeu concours est organisé pour l’été 2025.

En Boîte Le Plat est un mouvement national qui a déjà évité plus de deux millions d’emballages jetables depuis 2019. Food-trucks, épiciers, boulangers ou encore traiteurs ont intégré ce sont 25 commerces de Besançon et ses alentours qui ont intégré le réseau qui tend à s’agrandir.

Le concept

Le concept est simple, lorsque le client récupère sa nourriture à emporter, au lieu d’être servi dans un carton ou un contenant classique, il paiera trois euros de plus et sera servi dans un doggy bag qu’il pourra réutiliser pour commander ses prochains repas. Le jour où le client n’a plus besoin de ce contenant, il peut le rendre et récupérer ses trois euros.

L’important dans ce mouvement est l’idée d’avoir plusieurs partenaire “le contenant lavé peut être retourné dans n’importe quel commerce partenaire du réseau En Boîte Le Plat” explique SYBERT, le Syndicat mixte de Besançon et sa région pour le traitement des déchets.

C’est une manière plus écologique que la vente à emporter classique qui génère généralement beaucoup de déchets. Ce mouvement va aussi dans le sens des commerçants : “Pour les commerçants, c’est une économie substantielle puisque les contenants consignés permettent d’éviter l’achat d’emballages à usage unique. Pour tous, c’est aussi et surtout, un acte engagé en faveur de l’environnement, du réemploi et des dynamiques locales”, affirme de nouveau SYBERT.

Jeu concours

En Boîte Le Plat lance un jeu concours. Pour participer, il suffit de prendre un plat à emporter dans un des commerces partenaires.15 boîtes en verres portent un sticker gagnant qui permettront de gagner 10 euros en remise immédiate. La liste des commerces partenaires est disponible sur le site du mouvement.