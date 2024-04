Appel à l'aide des locataires de la rue Weil à Besançon

Le bâtiment n'a que dix ans. Pourtant, le 18 janvier 2024, un locataire de l'immeuble signalait une énième panne d'eau chaude et de chauffage, ''pour la troisième fois en dix jours''. Les destinataires : la maire et la ville de Besançon, la maison de l'habitat du Doubs et l'entreprise sociale pour l'habitat.

La fuite d'eau longe les câbles électriques

Au 15 avril 2024, rien n'a bougé. ''Nous sommes victime d'une énième fuite d'eau chaude […] Cette dernière part du premier étage, dans les communs, passe par le rez-de-chaussée et finit sa course dans les garages au sous-sol, tout en longeant également le réseau d'alimentation électrique principale de la résidence'' explique l'homme à l'origine de l'alerte. ''Il s'agit de l'eau chaude, donc d'une consommation de gaz pour faire chauffer cette eau perdue'' poursuit-il en précisant que le mètre cube lui est facturé 21,35€.

''Nous ne savons plus quoi faire, ni comment réagir, ni qui contacter.''

Le jeune homme a contacté les associations de locataires, la direction de santé publique de la ville ainsi que la maire de Besançon, Anne Vignot. ''J'attends toujours de ses nouvelles'' signale-t-il.

Par ailleurs, les mêmes problèmes atteignent le bâtiment voisin, au numéro 5, rue Henri Weil.

''Nous ne voulons plus de réparations de fortune, de blabla interminable par téléphone ou par courriers, ni de promesses, ni de jargons techniques que nous ne comprenons qu'à moitié. Je dois dire que je n'en peux plus. Je suis à bout'' confie le locataire, qui parallèlement se bat contre un handicap et des problèmes de santé. ''Initialement j'ai emménagé dans ce logement grâce à des assistantes sociales, afin de mieux vivre et pouvoir me concentrer sur ma rééducation et mes soins !''