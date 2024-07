Explore Doubs, votre nouveau compagnon numÃ©rique pour la randonnÃ©e

En collaboration avec Doubs Tourisme et plusieurs acteurs locaux tels que les offices de tourisme, les communautés de communes et les parcs naturels régionaux, Explore Doubs offre une expérience complète aux amateurs de plein air. En plus des circuits pédestres, il sera possible de retrouver les circuits Gravel, les Sentiers Courbet ainsi que les espaces naturels sensibles de l’ensemble du territoire.

Une application mobile qui fonctionne hors réseau !

L’application fonctionne même hors connexion, assurant une accessibilité maximale depuis n’importe quel endroit. Grâce à elle et par un jeu de filtres, il est désormais possible de découvrir tous les sentiers du département, avec des informations détaillées sur le tracé, les points d’intérêt et les caractéristiques techniques de chaque itinéraire comme le dénivelé ou la difficulté du terrain.

Que vous soyez habitant à la recherche de nouvelles aventures ou visiteur en quête de découvertes, ces outils vous accompagnent à chaque étape de votre parcours à travers le cadre naturel du Doubs !