Le No Logo festival peaufine les derniers préparatifs

Le No Logo Festival revient les 9, 10 et 11 août 2024 aux Forges de Fraisans. Pour cette nouvelle édition placée sous le signe des shows exclusifs et des cartes blanches avec plus de 50% d’artistes qui ne sont jamais venus au festival, les organisateurs ont dévoilé une surprise en clôture de la Dub Factory : L’Entourloop en Soundsystem Exclusive Show.

Il s’agira de la seule date française de la tournée d’été du duo de beat maker. L’Entourloop sera de la partie cette année au No Logo en formule Sound System pour la clôture de la scène dub du festival. Le duo Stéphanois composé de Sir Johnny et King James aux influences hip-hop et reggae proposera un set exclusif en présence d’invités pour "un nouveau moment d'exception à ne manquer sous aucun prétexte" prévient l’organisation dans son communiqué.

Du côté du camping, les organisateurs l’assurent, l’accent est mis, cette année encore, sur la convivialité et la fête pour offrir aux festivaliers une expérience à part entière : pendant toute la journée, les jeux et animations proposées par Pelpass sous le Show’piteau se succéderont alors que fanfares et spectacles déambulatoires les emmèneront dans les rues de Fraisans et aux quatre coins du camping.

Sous le Ch’Apéro, les concerts de Sya, Nai-Jah, Nagaï, La Ganga Cale, Sika Lion et Kongô Blue rythmeront les débuts d’après-midi du Ch’apéro. À la nuit tombée, c’est une série d’afters enflammés qui attendra les campeurs avec la présence d’Atili x Telly* (second pseudo de Biga*Ranx en featuring avec son frère), de DJ Vadim feat. Lasai, de Flox et des soundsystems de Rootikal Vibes et d’Universal Love Warrias Hifi qui prêteront dès le jeudi soir leurs sonos aux crews régionaux à l’occasion du Franche-Comté Sound Syndicate.

Des billets sont encore disponibles pour assister à cette 11e édition du No Logo festival : www.nologofestival.com/billetterie