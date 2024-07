Cinéma en plein air à la Citadelle de Besançon chaque jeudi soir du 18 juillet au 29 août

PUBLI-INFO • Cet été, le bel écrin de nature qu’est le Parc Saint-Étienne ne vous offrira pas seulement la vue sur la ville de Besançon. En effet, sa toile estivale s’y installera de nouveau en 2024. Petits et grands, à cette occasion, pourront retrouver chaque semaine des films populaires et intemporels.

Avec le Petit Prince

Tout au long de l’été et plus loin encore, il est possible de découvrir la forteresse de Vauban sur les traces du Petit Prince, traces qu’il croise avec celles de Deyrolle. En lien avec cette exposition annuelle, « Dessine-moi ta planète », la programmation Cinéma en plein air de la Citadelle revient habillée des thèmes de la science-fiction et de l’espace.

Ainsi, tous les jeudis soir, du 18 juillet au 29 août, vous pourrez croiser, en fonction de la programmation, « E.T. l’extra-terrestre », les personnages de « Retour vers le futur » ou encore ceux du « Cinquième élément ».

Soyez à l’heure (à partir de 20 h 30) pour ne pas les manquer (à partir de 20 h 30 et début des séances à la tombée de la nuit) …

Demandez le programme

Jeudi 18 juillet 2024 : Retour vers le futur de Robert Zemeckis

Jeudi 25 juillet 2024 : Petit Prince de Mark Osborne

Jeudi 1er août 2024 : E.T., l’extra-terrestre de Steven Spielberg

Jeudi 8 août 2024 : Interstellar de Christopher Nolan

Jeudi 15 août : Le cinquième élément de Luc Besson

Jeudi 22 août 2024 : Mars Attacks de Tim Burton

Jeudi 29 août 2024 : Seul sur mars de Ridley Scott

Infos +

Cinéma en plein air, du 18 juillet au 29 août à la Citadelle

Amphithéâtre naturel Parc Saint-Étienne

Ouverture des portes à 20 h 30, début des séances à la tombée de la nuit pour une bonne lisibilité

Prévoir coussin, plaid et petite laine pour votre confort, puisque les spectateurs sont assis dans l’herbe

Tarifs :

Tarif unique : 5 euros par personne

Accessible avec le Pass culture

Réservation :

en ligne sur citadelle.com

ou inscription en billetterie le jour même sous réserve de places disponibles

Attention annulation possible en cas de météo défavorable

