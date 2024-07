Véhicules électriques : 50 points de recharge publics dans le Grand Besançon

Ce point de recharge inauguré sur le parking situé au 46 de l’avenue Léo Lagrange à Besançon, est l’un des 50 actuellement disponibles au public ce jour. Grand Besançon Métropole souhaite, par le déploiement de l'électromobilité, accompagner les utilisateurs de véhicules électriques et ainsi réduire les émissions de polluants atmosphériques et la dépendance aux énergies fossiles.

À l'issue d'une vaste consultation auprès d'opérateurs nationaux, Grand Besançon Métropole a confié le déploiement de 84 bornes à l'opérateur Easy Charge Services. La collectivité veut ainsi participer au développement du réseau de recharge électrique sur le territoire et percevra une redevance estimée à plus de 2 million d'euros sur les 17 ans de cette concession.

50 points de recharge disponibles dans le Grand Besançon

Comme indiqué plus haut, à mi-juillet 2024, 50 points de charge sont déjà opérationnels et les mises en service se poursuivent. D'ici la fin d'année, 47 bornes seront disponibles à Besançon et 37 dans les communes autour de Besançon.

"Les emplacements des bornes ont été choisis afin d'avoir une répartition équilibrée sur le territoire", précise Marie Zéhaf, "chaque habitant sera situé à moins de 5 km d'une borne de recharge et ce nouveau service répondra ainsi aux besoins des résidents, professionnels et touristes du Grand Besançon."

Deux points de recharge par borne

Chaque borne propose deux points de charge afin de permettre la recharge simultanée de deux véhicules. Accessible à tous les véhicules, comme nous le précise Nicolas Bardou dans notre interview en vidéo, le paiement se fait, selon le choix de l'utilisateur, à l'acte par carte bancaire ou par badge via les principaux opérateurs de mobilité présents en France (ex: Chargemap, Freshmile, Ulys, etc.)

Quelles puissances pour combien de temps recharge ?

La diversité de puissances de recharge, de 22 kW à 120kW, a pour objectif de répondre aux différents besoins. Les bornes classiques (22kW) permettent une recharge de 100 km en une heure environ, en fonction de la puissance acceptée par le véhicule. Pour ceux acceptant une recharge dite "rapide", les 100 km d'autonomie sont accessibles en 15 minutes environ.

4,5 millions d'euros

Easy Charge Services, société créée par Easy Charge et le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports, prend en charge le financement, la réalisation et l'exploitation de ce réseau public, conçu et dimensionné pour répondre aux besoins du territoire et accompagner leurs évolutions. D'une durée de 17 ans, ce contrat représente un investissement total de 4.5 millions d’euros. Enfin, Easy Charge Services s'appuie sur l'expertise locale de son partenaire Citeos Besançon pour développer et assurer la maintenance de ce réseau.

Infos +

Liste des communes où trouver un ou plusieurs points de recharge d’ici fin 2024 :