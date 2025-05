Arcjurassien.org célèbre ses 40 ans et revient sur des décennies de coopération transfrontalière

La plateforme d’échanges transfrontalière Arcjurassien.org célèbre ses 40 ans d’existence. À cette occasion, un événement a été organisé le 19 mai 2025 à Villers-le-Lac, réunissant plus de 170 élus et représentants des institutions et des milieux socio-économiques autour des thématiques de coopération franco-suisse.

Arcjurassien.org est un organisme de coopération transfrontalière de l’Arc jurassien franco-suisse qui réunit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté. La journée a réuni ses trois co-présidents, Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Stéphane Theurillat, ministre du canton du Jura et Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Parmi les sujets abordés, la question de la démographie sur le territoire transfrontalier. Une étude de Statistiques Vaud, menée à horizon 2050, rapporte que le territoire pourrait observer une croissance modérée de son nombre d’habitants ou au contraire une décroissance. Il existe une forme d’incertitude quant à cette question de la démographie dont l’évolution est également très disparate en fonction des territoires de l’Arc jurassien concernés. Malgré ce flou, "ces projections permettent d’orienter les autorités dans leurs réflexions et priorités d’actions dans un territoire soumis à de fortes pressions (foncier, mobilités, main d’œuvre)", selon Arcjurassien.org.

Des outils de coopération transfrontalière

Cette journée était l’occasion pour Arcjurassien.org de rappeler les différents outils de coopération présents sur le territoire. Le plus important étant le programme Interreg France-Suisse. Il a permis de mettre en place sur le territoire de l’Arc jurassien des projets tels que la Communauté du savoir, qui met en réseau les universités et les écoles d’ingénieurs, ou l’association Arc horloger, qui réunit les porteurs de savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art.

Le Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT) a lui aussi son importance "pour encourager les projets favorisant le vivre ensemble transfrontalier", explique Arcjurassien.org. "L’association des bergers de l’Arc jurassien franco-suisse, bénéficiaire en 2024, a souligné la simplicité et la souplesse de cette aide financière, qui permet de faire vivre la coopération transfrontalière au quotidien et au plus près de ses habitants", ajoute l’organisme de coopération. En 2025, onze projets ont été retenus par la FPPT. Ils ont été présentés au public le 19 mai par leurs porteurs de projet qui sont de toutes formes : associations, acteurs privés ou acteurs publics.

Les autres moments forts

Des représentants diplomatiques ont échangé sur la question de la coopération franco-suisse pour prendre un peu de hauteur. La relation franco-suisse a ainsi été abordé sous l’angle de Paris, Berne et même Bruxelles, avec la présence d’un député européen qui a évoqué les relations entre l’Union européenne et la Suisse.

Enfin, deux prix ont été décernés à des élèves dans le cadre du concours "Vivre le territoire transfrontalier". Les premiers à l’honneur étant les élèves d’une classe du collège Mont-Miroir de Maîche qui ont réalisé une cartographie sensible du territoire franco-suisse entre Maîche et Muriaux. Les seconds étant les jeunes du lycée Jules Ferry de Delle qui ont réalisé une montre géante en bois, en hommage au savoir-faire horloger de la région.