Nancray
Culture Economie

Au Musée des maisons comtoises, FCE met son savoir-faire au service d’un lieu de création artistique...

Publié le 04/12/2025 - 10:58
Mis à jour le 04/12/2025 - 11:14

Lundi 1er décembre 2025, Pierre Contoz, président du Musée des maisons comtoises à Nancray et l'entreprise Franche-Comté Environnement (FCE) basée à Levier, ont signé une convention de mécénat portant sur l'aménagement extérieur de l'ancienne maison forestrière de Villeneuve d'Amont, récemment transformée en résidence artistique.

© Musée des maisons comtoises
© Musée des maisons comtoises

La maison, ancienne habitation de garde forestier construite au XIXe siècle, a été intégralement réhabilitée pour accueillir des résidences d’artistes, artisans, architectes, écrivains, chercheurs... Longtemps cantonné au stockage ou à des animations ponctuelles, le bâtiment ne faisait pas partie des collections visitables. Son état et son architecture sobre ont motivé sa transformation en un logement-atelier destiné à soutenir des projets de création en lien avec les thématiques du musée.

Un espace de création intégré au musée

Pensé comme un lieu de travail fonctionnel et discret, l’édifice se veut “sobre, fonctionnel, intégré dans le musée”. Il est complété par un atelier attenant permettant la production de pièces de petite échelle. L'objectif est de créer “un lieu destiné à faire dialoguer création contemporaine et patrimoine rural”, selon le musée, et d’alimenter “les projets du musée avec de nouvelles approches, sensibles, expérimentales ou participatives”.

Un chantier écologique : l’usage du chaux-chanvre

La réhabilitation a intégré un travail important sur l'isolation des murs, réalisés en chaux-chanvre. L’enduit, traditionnel et écologique, assure une bonne isolation thermique et phonique. Les matériaux, naturels et renouvelables, présentent "un impact environnemental relativement faible en comparaison à d’autres enduits”, assure l'équipe du musée. Adapté aux bâtiments anciens en pierre, le chaux-chanvre permet à l’édifice de respirer et de participer à la régulation du taux d’humidité à l’intérieur de la maison. Sans danger pour la santé, il contribue à maintenir une bonne qualité de l’air intérieur. L’enduit donne enfin une finition rustique et authentique aux murs, respectant l’esprit du bâtiment tout en améliorant son confort et sa pérennité.

artiste création FCE mécénat musée des maisons comtoises pierre contoz résidence

Publié le 4 décembre à 10h58 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

