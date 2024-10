Banques populaires : le cap du milliard d‘euros franchi pour financer des projets de transition environnementale

Initié en 2020 par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, laquelle a été rejointe par la Banque populaire du Sud, la Banque populaire du Nord, la Banque populaire Occitane, la Banque populaire Val de France et la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, ce dispositif permet de collecter une épargne auprès des ménages et entreprises pour l’utiliser en faveur du financement de projets de transition sur chacun de leur territoire.

Grâce à des équipes dédiées expertes et des partenariats avec des entreprises locales de référence, ces banques sont qualifiées de "prescriptrices de transition environnementale pour leurs clients auxquels elles proposent et financent des solutions opérationnelles de transition et d’adaptation, et auxquels elles offrent ainsi une durabilité renforcée", nous explique-t-on.

En tout, ce sont 922 millions d’euros d’épargne collectée, 1.030 millions d’euros de crédits accordés et plus de 10.000 projets financés.

Pour François de Laportalière, directeur général de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, "en adhérant à la Banque de la Transition Énergétique, nous confirmons nos engagements forts dans l’accompagnement de tous nos clients de notre territoire de la Bourgogne-Franche-Comté et des pays de l’Ain sur l’enjeu majeur de la transition énergétique. Notre objectif principal est de les accompagner dans le développement de modèles économiquement durables et vertueux pour l’environnement."