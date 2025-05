Basket – Diminué, le BesAC devra serrer les dents à Paris

Nationale 1 - Phase 2 - Match 13

À Paris, Pole France - BesAC

Mardi 6 mai, 20h, à l'INSEP

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Maillot, Mercé-Guyot, Kovac, Magassa, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

On le sait, le capitaine Quentin Hanck est out pour la fin de saison pour soigner un genou qui le faisait souffrir depuis de longues semaines. Le jeune Ange Buzer est également à l'infirmerie pour une entorse cheville. Par ailleurs, Claudien Eliezer-Vanerot qui n'a cessé de progresser au cours des derniers mois, se plaint lui aussi d'un genou et reste incertain. Quant à Aaron Falzon, il est handicapé par des douleurs à un pied et, une nouvelle fois, ne devrait pas être opérationnel.

"La saison a été dure. Au total avec les matches amicaux, ça fera 48 matches depuis la mi-septembre et ça commence à tirer.. " explique Laurent Kleefstra, le coach bisontin qui poursuit : " il reste deux matches, au Pôle France ce mardi et contre Rennes vendredi. Il faut serrer les dents tout en respectant l'intégrité physique des joueurs ".



Premier volet de cette semaine, donc le déplacement à Paris avec pour adversaire le Pôle France constitué de l'essentiel des joueurs d'avenir du basket français. A l'aller, le BesAC l'avait emporté 61-55 Pour ce match retour, François Perronet, le mentor des espoirs du basket français qui jusque-là a utilisé 17 joueurs depuis le début du championnat, pourra compter sur un effectif au complet et alignera la meilleure équipe possible derrière les Yimga, Boulefaa et autre Soliman.

Une fois encore face à l'enthousiasme et au talent de la jeunesse, la tâche bisontine ne sera pas aisée. Malgré tout, du côté du BesAC qui reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matches et affiche un compteur à l'équilibre, on s'est donné un challenge : gagner les deux derniers matches et terminer avec un bilan victoires-défaites positif. "On va s'accrocher pour parvenir à cet objectif et terminer à la première place du classement de cette Poule basse de Phase 2", lance encore Laurent Kleefstra.

À noter qu'il sera possible de suivre ce match en live sur grand écran dans la Fan Zone du 10 55 à Chalezeule. À noter encore que le dernier match de la saison aura lieu le vendredi 9 mai (20h) aux Montboucons contre Rennes.

(Communiqué)