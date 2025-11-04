Basket : le BesAC n’a pas le choix et doit gagner ce soir !

Assurément ce mois de novembre sera d'importance pour le BesAC impérativement à la recherche de victoires. Lors de ces trois prochaines semaines et avant la trêve internationale, quatre matches sont programmés dont trois à domicile, sachant que rien ne sera facile, rien ne sera donné dans ce championnat impitoyable. Pour commencer cette série de quatre, le BesAC reçoit ce mardi 4 novembre Berck, une équipe qui reste sur trois victoires consécutives et qui parait donc avoir trouvé un régime de croisière plutôt conquérant..

Nationale 1

Phase 1 - Match 10

A Besançon, BesAC - Berck

Mardi 4 novembre, 20h au Palais des sports Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Hanck, Eliezer-Vanerot, Thomas, Cagnet, Hook, Cluysen, Bilau, Nkongou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Rapaël Pegeot.

Il va vraiment falloir que le BesAC hausse le ton et avec justesse pour pouvoir prétendre battre cette formation nordiste qui possède la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le leader Le Havre : 82,6 points inscrits en moyenne.

Avec notamment à maitriser l'axe 1-5 constitué du meneur US Kelly (10,1 pts et 7,8 passes décisives) et du pivot cubain Paumier (14,6 pts et 7,3 rebonds). Une tâche d'envergure pour le BesAC qui sort d'un nouveau match perdu à Saint-Vallier (79-66), le 8e en 9 matches, ce qui, on s'en doute) ne favorise pas la confiance. Pourtant cette équipe bisontine a du potentiel. Elle l'a montré quand elle a superbement battu Metz, mais elle l'a aussi montré en ne cédant la plupart du temps que de très peu. Sans doute les blessures sont-elles largement venues perturber un meilleur fonctionnement du collectif. Mais il n'y a plus le temps pour faire le dos rond. Est plutôt venu celui d'un impératif et fier redressement. Après la défaite à Saint-Vallier, Laurent Kleefstra a encore bien répertorié les causes de certaines failles. Il a montré à ses joueurs ce qui a péché et il n'a pas hésité à appuyer par video interposée là où ça fait mal, notamment sur les trop nombreuses pertes de balle, la cause de bien des maux.

"Prendre soin de la balle"

Homme de dialogue, Laurent Kleefstra a aussi beaucoup échangé avec ses joueurs. " Malgré les défaites qui s'accumulent, je constate que l'équipe reste ensemble et ça, c'est positif " explique le coach du BesAC. " Contre Berck, il faudra en grande priorité limiter l'impact de l'axe Kelly - Paumier très performant. Il faudra également se montrer plus rigoureux offensivement et prendre soin du ballon sur chaque possession ". Ce qui signifie en filigrane : chaque balle vaudra son pesant d'or.

Avec le souhait affirmé de voir donc plus de maîtrise, plus de sérénité sur le poste de meneur. Avec l'espoir que les deux étrangers, l'Américain Fred Thomas et le Suédois David Hook se montrent à leur meilleur niveau et soient les guides qui conduisent l'ensemble vers une victoire tant attendue...

(Communiqué du Besac)