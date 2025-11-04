Mardi 4 Novembre 2025
Besançon
Sport

Basket : le BesAC n'a pas le choix et doit gagner ce soir !

Publié le 04/11/2025 - 15:45
Mis à jour le 04/11/2025 - 15:24

Assurément ce mois de novembre sera d'importance pour le BesAC impérativement à la recherche de victoires. Lors de ces trois prochaines semaines et avant la trêve internationale, quatre matches sont programmés dont trois à domicile, sachant que rien ne sera facile, rien ne sera donné dans ce championnat impitoyable. Pour commencer cette série de quatre, le BesAC reçoit ce mardi 4 novembre Berck, une équipe qui reste sur trois victoires consécutives et qui parait donc avoir trouvé un régime de croisière plutôt conquérant..

© Comm’on by Tiffou
© Comm’on by Tiffou
  • Nationale 1
  • Phase 1 - Match 10
  • A Besançon, BesAC - Berck
  • Mardi 4 novembre, 20h au Palais des sports

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Hanck, Eliezer-Vanerot, Thomas, Cagnet, Hook, Cluysen, Bilau, Nkongou.

Coach : Laurent Kleefstra.

Assistant : Rapaël Pegeot.

Il va vraiment falloir que le BesAC hausse le ton et avec justesse pour pouvoir prétendre battre cette formation nordiste qui possède la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le leader Le Havre : 82,6 points inscrits en moyenne.

Avec notamment à maitriser l'axe 1-5 constitué du meneur US Kelly (10,1 pts et 7,8 passes décisives) et du pivot cubain Paumier (14,6 pts et 7,3 rebonds). Une tâche d'envergure pour le BesAC qui sort d'un nouveau match perdu à Saint-Vallier (79-66), le 8e en 9 matches, ce qui, on s'en doute) ne favorise pas la confiance. Pourtant cette équipe bisontine a du potentiel. Elle l'a montré quand elle a superbement battu Metz, mais elle l'a aussi montré en ne cédant la plupart du temps que de très peu. Sans doute les blessures sont-elles largement venues perturber un meilleur fonctionnement du collectif. Mais il n'y a plus le temps pour faire le dos rond. Est plutôt venu celui d'un impératif et fier redressement. Après la défaite à Saint-Vallier, Laurent Kleefstra a encore bien répertorié les causes de certaines failles. Il a montré à ses joueurs ce qui a péché et il n'a pas hésité à appuyer par video interposée là où ça fait mal, notamment sur les trop nombreuses pertes de balle, la cause de bien des maux.

"Prendre soin de la balle"

Homme de dialogue, Laurent Kleefstra a aussi beaucoup échangé avec ses joueurs. " Malgré les défaites qui s'accumulent, je constate que l'équipe reste ensemble et ça, c'est positif " explique le coach du BesAC. " Contre Berck, il faudra en grande priorité limiter l'impact de l'axe Kelly - Paumier très performant. Il faudra également se montrer plus rigoureux offensivement et prendre soin du ballon sur chaque possession ". Ce qui signifie en filigrane : chaque balle vaudra son pesant d'or.

Avec le souhait affirmé de voir donc plus de maîtrise, plus de sérénité sur le poste de meneur. Avec l'espoir que les deux étrangers, l'Américain Fred Thomas et le Suédois David Hook se montrent à leur meilleur niveau et soient les guides qui conduisent l'ensemble vers une victoire tant attendue...

(Communiqué du Besac)

basket besAC compétition palais des sports

Publié le 4 novembre à 15h45 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Besançon
Sport

Une première sélection en équipe de France pour Sabrina Zazaï-Ozil

Le sélectionneur de l’équipe de France féminine de handball a dévoilé vendredi dernier la liste des 20 joueuses retenues pour le Tournoi de France aux Stades de Flandres de Dunkerque du 21 au 23 novembre 2025. Parmi les sélectionnées, Sébastien Gardillou a fait appel à la Bisontine Sabrina Zazaï-Ozil. 

équipe de france esbf handball Sabrina Zazaï sélection
Publié le 3 novembre à 11h25 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Le BesAC rechute à Saint-Vallier…

Le BesAC n'a pu confirmer ce vendredi 31 octobre 2025 son excellente prestation de la semaine précédente contre Metz. Il est vrai que Saint-Vallier est d'un tout autre calibre que l'adversaire lorrain d'il y a sept jours. 

basket besAC
Publié le 1 novembre à 09h09 par Hélène L.
Besançon
Sport

BesAC : Calvin Jubenot blessé et remplacé par Josaphat Bilau

Avant le match de cette fin de semaine à Saint-Vallier et avant un mois de novembre 2025 très chargé jusqu'à la trêve internationale (4 matches dont 3 à domicile), la direction du BesAC n'a pas tergiversé et a décidé de lancer une opération joker médical pour remplacer Calvin Jubenot pendant son absence des parquets.

basket besAC
Publié le 29 octobre à 17h01 par Hélène L.
Dijon
Economie Sport

Le centre de la Toison d’Or de Dijon comme terrain de sport les 17 et 18 janvier 2026

Le centre de la Toison d’Or de Dijon se transformera en terrain de sport et de convivialité les 17 et 18 janvier 2026 à l’occasion de l’Altaya, une épreuve mixant un enchaînement de courses et de mouvements fonctionnels pensés pour tous les niveaux et donc "accessible à tous" promet l’organisation. Les inscriptions sont ouvertes.  

activité physique toison d'or
Publié le 26 octobre à 08h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Enfin un première victoire pour le BesAC

Cette fois, ça y est. Même s’il aura fallu attendre longtemps, très longtemps pour voir le BesAC ouvrir son compteur et inscrire sa première victoire de la saison 2025-2026, les Bisontins ont mis fin à une série noire de sept défaites consécutives en s’imposant vendredi 24 octobre 2025 contre Metz (82-65) dans un gymnase des Montboucons enfin rassasié.

basket-ball besAC National 1 victoire
Publié le 25 octobre à 09h05 par Macommune.info

