Basket : une ouverture épineuse ce vendredi soir au Havre pour le BesAC

Comme la saison dernière, le BesAC entamera sa saison loin de ses bases, au Havre. Pas simple pour entrer dans la compétition, car Le Havre se situe parmi les très grosses cylindrées de la Nationale 1 avec pour objectif clairement annoncé l'accession en Elite 2 (Pro B). Un objectif recherché depuis plusieurs saisons et que Lauriane Dolt, la coach entend bien cette fois réaliser, ou au terme de la Phase 2 ou au terme des play-offs.

Nationale 1

Phase 1 - Journée 1

Au Havre, STB Le Havre - BesAC

Vendredi 19 septembre à 20h, aux Docks Océane

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot, Waltefaugle-Tempesta, Thomas, Hook, Cluysen, Jubenot (cap.),

Nkombou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : RapHaël Pegeot.

Cette équipe, la technicienne havraise l'a cette fois façonnée à sa façon, avec une belle homogénéïté. Et visiblement, la méthode a du bon puisqu'elle a gagné vendredi dernier en Coupe de France, se permettant d'éliminer (95-91) le voisin rouennais qui évolue en division supérieure. Pas tout à fait un exploit, mais un super résultat pour bien se mettre en confiance et attaquer le championnat dans des conditions optimales . Avec sur les dix joueurs entrés en jeu, sept qui ont scoré à 10 points et plus, la palme revenant aux deux meneurs, le blond Desseigne et le brun Labouize (13 pts chacun).

Voilà donc le BesAC prévenu, sa "première" 2025-2026 ne sera pas un partie de plaisir.



Le coach, Laurent Kleefstra le sait mieux qui quiconque : " nous allons affronter une équipe qui a de grandes ambitions, dotée de fortes individualités, avec la volonté en permanence tactiquement de se porter vers l'avant ".

Ce qui lui fait se projeter sur ce match : " Il faudra prendre soin du ballon et rester solides défensivement comme nous avons su l'être lors des matches de préparation ". Avant d'ajouter : "nous devrons par ailleurs montrer un meilleur visage offensif qu'à Mulhouse vendredi dernier, avec plus de discipline dans les exécutions ".

Le Suédois David Hook opérationnel



Effectivement l'élimination en Coupe de France à Mulhouse avait montré des carences offensives, avec aussi un faible taux de réussite à 3 pts (5/21 à 23,8 %). Ce que la semaine de travail que vient de passer le BesAC est sensée avoir corrigé.

Pour ce déplacement, une bonne nouvelle : le Suédois David Hook sera opérationnel. Sa douleur derrière une cuisse est beaucoup moins aigüe et les examens passés ont montré qu'il n'y a pas d'atteinte musculaire. Le Scandinave sera donc un précieux atout retrouvé au côté de l'ailier US Fred Thomas qui a passé deux saisons au Havre et qui voudra se rappeler au bon souvenir des supporters de la cité portuaire.

Les deux meneurs bisontins Idrissa Pouye et Pavel Bronner ont bien compris aussi qu'ils auront fort à faire avec leurs vis à vis. Claudien Eliezer-Vanerot, pourra apporter, lui, sa dimension défensive dont le collectif bisontin aura bien besoin.

Dans la raquette, le trio Calvin Jubenot - Yannick Nkombou et Hugo Cluysen auront un super challenge à relever.

Mais voilà, le BesAC sera encore privé de son capitaine Quentin Hanck dont le retour est programmé fin septembre - début octobre alors que l'ex-Monégasque Auguste Cagnet soigne des douleurs dorsales dues à deux hernies discales. Côté rotations, le BesAC, c'est certain, sera limité. Mais il faudra bien faire avec ce handicap temporaire pour essayer de jouer les trouble-fête sur le parquet des Docks Océane.

(Communiqué du BesAC)