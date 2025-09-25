BesAC : gagner et faire vibrer le Palais des sports !

Il s'en est fallu d'un rien pour que le BesAC réussisse un coup d'éclat vendredi dernier et revienne victorieux de son match d'ouverture au Havre, l'un des favoris à l'accession en Elite 2 (Pro B). La faute à trois dernières minutes durant lesquelles le BesAC a lutté mano a mano, mais a finalement laissé le dernier mot à son adversaire normand (72-70). Rageant !

Nationale 1

Phase 1 - Match 2

A Besançon, BesAC - Saint-Chamond-Andrézieux

Vendredi 26 septembre, 20h, Palais des sports

L'équipe bisontine : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot, Waltefaugle-Tempesta, Gonnet, Thomas, Hook, Cluysen, Jubenot (cap), Nkongou.

Coach : Laurent Kleefstra.

Assistant : Raphaël Pegeot.

Toutefois, si le BesAC n'a pu s'offrir cette bonne surprise, il est malgré tout revenu de Seine Maritime avec quelques fortes impressions sur la possibilité d'exister dans ce championnat de N1 2025-2026 qui a encore pris de la dimension. Pendant l'inter-saison, des équipes se sont en effet singulièrement renforcées.

Ce vendredi, il s'agira donc de la " première" de ce nouveau championnat sur le parquet du Palais des sports. Un match très attendu après une si longue intersaison !

Pour ce match, Calvin Jubenot et ses coéquipiers partiront un peu dans l'inconnu concernant l'adversaire de la Loire. En effet Saint-Chamond - Andrézieux n'a ni disputé le 1er tour de Coupe de France, ni disputé son match la semaine dernière contre Berck reporté au 18 novembre.

Attention à Bouteille

En scouting, Laurent kleefstra a donc dû uniquement se baser sur les matches de préparation de son adversaire qui se sont soldés par un bilan équilibré.

ll sait bien sûr que cette équipe est très jeune, la plus jeune de cette poule (21,8 ans de moyenne) et qu'il y a du talent, beaucoup de talent.

Le coach bisontin au micro : " Face à la fougue de la jeunesse, la priorité sera de contenir leurs arrières. Ils disposent en effet d'une force de frappe importante sur les postes 2 et 3, avec notamment Bouteille comme chef de file ". Le technicien bisontin poursuit : "De notre côté, il y aura un double objectif : rester solides défensivement et limiter les pertes de balle qui nous ont empêchés de revenir du Havre avec un résultat positif ".

Deux thèmes qui ont été travaillés tout au long de la semaine, pour notamment essayer de trouver plus de fluidité offensive. En espérant au sein d'un collectif ressenti comme homogène, une confirmation du pivot Yannick Nkongou auteur d'un double-double prometteur au Havre. Avec l'espoir aussi que les deux étrangers, l'Américain Fred Thomas et le Suédois David Hook sauront être les bons guides et enflammer le Palais des sports.

Tous derrière le BesAC qui veut faire du Palais des sports une citadelle imprenable !

Infirmerie

Le capitaine Quentin Hanck opéré d'un genou fin aout, sera encore absent sachant qu'il poursuit sa rééducation et va commencer sa réathlétisation.

Quant à l'ailier Auguste Cagnet, il reste encore entre les mains des kinés pour soigner un dos douloureux qui le handicape.

Guest-stars

Seront invités ce vendredi soir au Palais des sports deux champions de BMX. Il y aura là Mathis Ragot-Richard, bisontin, membre de l'équipe de France et récent champion d'Europe. Mais aussi sa compagne, l'internationale hollandaise Merel Smulders, vice-championne olympique à Tokyo et vice-championne d'Europe 2025. Réservez leur une ovation !

Prochains matches

Mardi 30 septembre, le BesAC se déplacera à Mulhouse avant d'accueillir Boulogne/mer le samedi 4 octobre au Palais des sports.

(Communiqué du BesAC)