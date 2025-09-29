Lundi 29 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Evénements Société

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Publié le 29/09/2025 - 07:00
Mis à jour le 12/09/2025 - 10:54

La Ville de Besançon oragnise, pour la deuxième année consécutive, Besac’Animal, un événement phare dédié au bien-être animal, le samedi 4 octobre 2025 de 10h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville, place du 8 Septembre. Voici le programme...

© Ville de Besançon
© Ville de Besançon

Chaque 4 octobre, la Journée mondiale des animaux rappelle ”la nécessité d’attirer l’attention des politiques et des citoyens sur le bien-être animal, les conditions de vie des animaux, la maltraitance, l’abandon, l’expérimentation, l’élevage intensif…”

Un programme riche et varié

Les visiteurs pourront déambuler parmi de nombreux stands associatifs, assister à des conférences-débats et découvrir des expositions inédites. L’après-midi, la cour intérieure de l’Hôtel de Ville accueillera un moment fort : une démonstration d’obérythmée par Corinne Bénétruy et ses chiens du Besançon Club Canin, de 15 h 30 à 16 h 30. Ce sport canin, où maître et animal évoluent en musique dans une chorégraphie, promet un spectacle émouvant et dynamique.

Parmi les associations présentes : L214, Sea Shepherd, Humanimo, SPA de Besançon, Lévriers sans Frontières, La Mère Michel, Doubs Espoirs, Les chats perchés, mais aussi des clubs canins et des structures locales engagées. Elles proposeront informations, animations et échanges autour de leurs actions de protection animale.

Les plus jeunes profiteront d’activités ludiques avec L214 : jeux de société, quizz et magazines adaptés. Un stand photo Studiomaton permettra également de repartir avec un souvenir original en compagnie de son chien ou de ses proches.

Conférences et expositions

La salle du conseil municipal accueillera une série de conférences abordant des sujets variés, comme ”La force du lien animal pour les publics isolés” (Julie Caron, Lianes), ”Ce qui peut tuer votre animal est déjà chez vous” (Jean-Marc Laisne, JM Secourisme), ou encore ”La souffrance des poissons : l’autre visage de l’élevage intensif” (L214). Les thématiques iront de la maltraitance passive aux enjeux marins, en passant par l’errance féline.

Deux expositions viendront enrichir la journée :

  • ”Un animal, des animaux !”, conçue par L214 et la fondation 30 Millions d’Amis, qui met en lumière la sensibilité et les émotions des animaux.
  • ”Sains et saufs”, réalisée avec le Réseau des refuges animalistes, retraçant les histoires de douze animaux rescapés de situations dramatiques.

Un jeu-concours pour impliquer le public

En amont de l’événement, un jeu-concours Quizzer est organisé du 10 au 30 septembre. Les gagnants seront récompensés le 4 octobre à 17 h, lors d’une cérémonie à la salle des Portraits de l’Hôtel de Ville.

Publié le 29 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon
Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... se sera encore en 2026 !

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Week-end gourmand du Chat Perché : zoom sur les temps forts de ce week-end
Jouez et gagnez le livre "Paysages de marche" du Musée Courbet

Sneakers Corner débarque à la Galerie Chateaufarine : c’est quoi ?

