Mardi 28 Octobre 2025
Besançon
Transports

Désormais, le radar de la rue de Dole flashe dans les deux sens...

Publié le 28/10/2025 - 17:30
Mis à jour le 28/10/2025 - 16:11

Il y a du nouveau du côté de la rue de Dole et la nouvelle risque de ne pas faire plaisir… Le radar tourelle implanté non loin de la station essence Total flashe désormais dans les deux sens de circulation et non plus uniquement dans le sens Dole-Besançon, et ce depuis le 21 octobre 2025. La préfecture du Doubs déplore une communication tardive de la capitale. 

© Elodie R.
© Elodie R.

Le terrain avait été préparé bien en amont puisque, comme nous vous l’expliquions dans notre article du 15 juillet 2024, un panneau de signalisation indiquant un contrôle radar dans le sens Besançon-Dole avait fait irruption 

Renseignement avait alors été pris auprès de la préfecture car si le radar a effectivement la possibilité de verbaliser dans les deux sens de circulation, cette "option" n’avait pourtant pas encore été activée nous avait confirmé la préfecture du Doubs. Mais depuis les choses ont changé et l’information a visiblement oublié de circuler.

La verbalisation active depuis le 21 octobre

Car en 2024, on nous avait alors précisé que si le radar venait un jour à relever les infractions dans les deux sens de circulation, l’information serait alors diffusée en amont. Or, la verbalisation dans les deux sens est apparemment activée "depuis le 21 octobre 2025", nous a précisé la préfecture du Doubs.

La faute apparemment à la direction de la Sécurité Routière basée à Paris : "l’information a apparemment mal circulé depuis Paris car ils sont censés nous informer avant la mise en place" nous a rapporté la préfecture. N’ayant pas pu anticiper, la préfecture n’a ainsi pas été en mesure de communiquer sur le nouveau dispositif. Une nouvelle signalisation pourrait être mise en place dans le sens Besançon-Dole pour informer physiquement les automobilistes du fonctionnement du radar.

Désormais vous voilà prévenus. Mais il convient de rappeler, qu’avec ou sans contrôle radar, il est important de respecter les limitations de vitesse. Et si malgré tout vous êtes joueur, n’oubliez pas de sourire pour la photo !

prefecture du doubs radar rue de dole

Publié le 28 octobre à 17h30 par Elodie Retrouvey
