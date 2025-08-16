Besançon : deux femmes interpellées pour trafic de stupéfiants près de la place Georges Risler

Deux femmes ont été interpellées ce jeudi 14 août 2025, aux alentours de 17 heures, près de la place Georges Risler à Besançon.

Lors d'une opération de surveillance effectuée près de la place Georges Risler, une patrouille de police a constaté une transaction entre deux femmes. Les forces de l'ordre, qui ont procédé à leur interpellation, ont ensuite fouillé le véhicule de la "vendeuse".

Ils y ont découvert plusieurs types de stupéfiants conditionnés : 84 g d'herbe de cannabis, 168 g de résine, 11 g de cocaïne, des cachets d'extasie, ainsi qu'un peu plus de 1050 euros en numéraire.

Auditionnée par les policiers, la vendeuse a reconnu les faits : vendre des stupéfiants. À l'issue de sa garde à vue, elle s'est vue notifier une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 5 février 2026.