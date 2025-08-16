Samedi 16 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Besançon : deux femmes interpellées pour trafic de stupéfiants près de la place Georges Risler

Publié le 16/08/2025 - 18:12
Mis à jour le 16/08/2025 - 18:12

Deux femmes ont été interpellées ce jeudi 14 août 2025, aux alentours de 17 heures, près de la place Georges Risler à Besançon. 

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Lors d'une opération de surveillance effectuée près de la place Georges Risler, une patrouille de police a constaté une transaction entre deux femmes. Les forces de l'ordre, qui ont procédé à leur interpellation, ont ensuite fouillé le véhicule de la "vendeuse".

Ils y ont découvert plusieurs types de stupéfiants conditionnés : 84 g d'herbe de cannabis, 168 g de résine, 11 g de cocaïne, des cachets d'extasie, ainsi qu'un peu plus de 1050 euros en numéraire.

Auditionnée par les policiers, la vendeuse a reconnu les faits : vendre des stupéfiants. À l'issue de sa garde à vue, elle s'est vue notifier une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 5 février 2026.

Besançon police Trafic de stupéfiants

Publié le 16 aout à 18h12 par Eddy R.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Que faire autour d'Ornans pendant un week-end ?

Sondage

 30.23
ciel dégagé
le 16/08 à 18h00
Vent
2.45 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
47 %
 