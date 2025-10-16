Un important stock de drogues découvert lors d'une perquisition à Besançon

Le 13 octobre 2025, vers 16h15, une opération de la Brigade anticriminalité a conduit à l’interpellation de deux individus impliqués dans un trafic de stupéfiants, au niveau de l’angle des rues Vieilles-Perrières et Butte, selon un communiqué de la police nationale de Besançon.

Les policiers ont d’abord arrêté un homme qui venait d’acheter de la drogue sur un point de deal. Celui-ci, âgé de 44 ans, a été placé en garde à vue. Il était en possession de 1,24 gramme de cannabis et 1,14 gramme d’héroïne. Sa garde à vue s’est achevée le 14 octobre. Il fera l’objet d’une ordonnance pénale devant le délégué du procureur en février 2026.

Le vendeur présumé, âgé de 32 ans, a été interpellé peu après. Lors de son arrestation, il a été trouvé en possession de produits stupéfiants et de 175 euros en liquide. Une perquisition menée à son domicile a permis de découvrir 760 euros supplémentaires, ainsi qu’un important stock de drogues, soit :

845 grammes de résine de cannabis,

25,5 grammes d’herbe de cannabis,

70 grammes de cocaïne,

50 grammes d’héroïne,

77 cachets d’ecstasy (35 grammes),

75 grammes de kétamine,

86 grammes de 3MMC,

78 grammes de MDMA.

Sa garde à vue a pris fin le 15 octobre.. Il a été déféré au parquet le même jour, puis placé sous contrôle judiciaire.