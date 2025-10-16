Un important stock de drogues découvert lors d'une perquisition à Besançon

Les policiers ont d’abord arrêté un homme qui venait d’acheter de la drogue sur un point de deal. Celui-ci, âgé de 44 ans, a été placé en garde à vue. Il était en possession de 1,24 gramme de cannabis et 1,14 gramme d’héroïne. Sa garde à vue s’est achevée le 14 octobre. Il fera l’objet d’une ordonnance pénale devant le délégué du procureur en février 2026.
Le vendeur présumé, âgé de 32 ans, a été interpellé peu après. Lors de son arrestation, il a été trouvé en possession de produits stupéfiants et de 175 euros en liquide. Une perquisition menée à son domicile a permis de découvrir 760 euros supplémentaires, ainsi qu’un important stock de drogues, soit :
- 845 grammes de résine de cannabis,
- 25,5 grammes d’herbe de cannabis,
- 70 grammes de cocaïne,
- 50 grammes d’héroïne,
- 77 cachets d’ecstasy (35 grammes),
- 75 grammes de kétamine,
- 86 grammes de 3MMC,
- 78 grammes de MDMA.
Sa garde à vue a pris fin le 15 octobre.. Il a été déféré au parquet le même jour, puis placé sous contrôle judiciaire.