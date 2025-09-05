Besançon : un homme de 45 ans interpellé pour détention de cocaïne

Le 2 septembre 2025, vers 23h45, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’un homme de 45 ans dans le quartier de Planoise, à Besançon. Une patrouille de la brigade anti-criminalité avait repéré un véhicule circulant à vive allure rue de Franche-Comté.

Le conducteur, semblant nerveux, tentait de dissimuler un objet au niveau de son bas-ventre. Lors du contrôle, les policiers ont découvert 16 sachets contenant une poudre blanche, susceptible d’être de la cocaïne, ainsi que 15 euros. Après pesée et analyse, il s’est avéré que la substance contenait 15 grammes de cocaïne.

L’homme a été interpellé et placé en garde à vue. Le véhicule a été ramené au service de police pour les besoins de l’enquête. La garde à vue s’est terminée le 4 septembre. Une convocation devant le tribunal correctionnel est prévue pour juin 2026.