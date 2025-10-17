Les sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe du Smur, ont pris en charge la victime sur les lieux. Après avoir reçu les premiers soins et une médicalisation sur place, le jeune homme a été transporté au CHU de Besançon. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.
Besançon : un jeune homme fait une chute de 6 mètres
Publié le 17/10/2025 - 18:19
Mis à jour le 17/10/2025 - 17:42
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce vendredi 17 octobre vers 11h30 rue Louis Pergaud à Besançon pour porter secours à un homme de 22 ans ayant chuté d’environ 6 mètres dans l’ancien haras national, entraînant de sérieuses blessures, précise le Sdis 25.