Vendredi 17 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Besançon : un jeune homme fait une chute de 6 mètres

Publié le 17/10/2025 - 18:19
Mis à jour le 17/10/2025 - 17:42

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce vendredi 17 octobre vers 11h30 rue Louis Pergaud à Besançon pour porter secours à un homme de 22 ans ayant chuté d’environ 6 mètres dans l’ancien haras national, entraînant de sérieuses blessures, précise le Sdis 25.

© Tom Babouhot
© Tom Babouhot

Les sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe du Smur, ont pris en charge la victime sur les lieux. Après avoir reçu les premiers soins et une médicalisation sur place, le jeune homme a été transporté au CHU de Besançon. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

blessé chute sapeur-pompier sdis 25 smur

Publié le 17 octobre à 18h19 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Besançon : 10 personnes interpellées dans une affaire de travail dissimulé de livreurs étrangers

Le directeur interdépartemental de la police nationale dans le Doubs, Laurent Perraut, a tenu ce vendredi 17 octobre une conférence de presse exceptionnelle à l’hôtel de police de Besançon. Il y a présenté les résultats d’une enquête menée à Pontarlier par l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants.

laurent perraut police nationale travail dissimulé
Publié le 17 octobre à 17h44 par Alexane
Franche-Comté
Faits Divers

Trafic de chevaux comtois : trois bêtes volées à Étalans retrouvées… en Roumanie

VIDÉO • Un travail d’enquête international mené conjointement par les gendarmes du Doubs et leurs homologues internationaux a permis de démanteler un trafic de chevaux entre la France et la Roumanie où cinq personnes ont été interpellées, a annoncé vendredi 17 octobre 2025 le procureur de la République de Besançon. Deux autres complices ont également été arrêtés en France.

Cédric Logelin chevaux colonel Élodie Montet gendarmerie procureur de la république vols
Publié le 17 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 11.55
ciel dégagé
le 17/10 à 18h00
Vent
3.23 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
75 %
 