Besançon : un jeune homme fait une chute de 6 mètres

VIDÉO • Un travail d’enquête international mené conjointement par les gendarmes du Doubs et leurs homologues internationaux a permis de démanteler un trafic de chevaux entre la France et la Roumanie où cinq personnes ont été interpellées, a annoncé vendredi 17 octobre 2025 le procureur de la République de Besançon. Deux autres complices ont également été arrêtés en France.