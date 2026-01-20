Biathlon : le Pontissalien Oscar Lombardot participera aux Jeux olympiques

Du haut de ses 25 ans, Oscar Lombardot a brillé le 15 janvier dernier lors de la Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding en Allemagne. Il avait dû remplacer au pied levé Émilien Jacquelin, qui avait déclaré forfait pour le relais Hommes car fiévreux.
Il avait alors effectué un magnifique 10 sur 10 aux tirs avant de passer le relais à un autre Franc-Comtois : Quentin Fillon Maillet.
On croise donc les doigts pour les JO…
Coupe du monde de biathlon : les Français s’imposent au dernier relais
Le dernier relais hommes avant les Jeux olympiques s’est déroulé ce 15 janvier 2026 à Ruhpolding en Allemagne avec les biathlètes Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot. Emilien Jacquelin, qui devait participer au relais a déclaré forfait ce matin car fiévreux.