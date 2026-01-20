Biathlon : le Pontissalien Oscar Lombardot participera aux Jeux olympiques

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Même si ce n’est pas une réelle surprise, c’est désormais officiel. Le Pontissalien est officiellement sélectionné pour participer aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina qui se dérouleront du 6 au 22 février 2026.

Du haut de ses 25 ans, Oscar Lombardot a brillé le 15 janvier dernier lors de la Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding en Allemagne. Il avait dû remplacer au pied levé Émilien Jacquelin, qui avait déclaré forfait pour le relais Hommes car fiévreux.

Il avait alors effectué un magnifique 10 sur 10 aux tirs avant de passer le relais à un autre Franc-Comtois : Quentin Fillon Maillet.

On croise donc les doigts pour les JO…