Pontarlier
Sport

Biathlon : le Pontissalien Oscar Lombardot participera aux Jeux olympiques

Publié le 20/01/2026 - 16:02
Mis à jour le 20/01/2026 - 14:47

Même si ce n’est pas une réelle surprise, c’est désormais officiel. Le Pontissalien est officiellement sélectionné pour participer aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina qui se dérouleront du 6 au 22 février 2026. 

Oscar Lombardot © Facebook Fédération française de Biathlon
Oscar Lombardot © Facebook Fédération française de Biathlon

Du haut de ses 25 ans, Oscar Lombardot a brillé le 15 janvier dernier lors de la Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding en Allemagne. Il avait dû remplacer au pied levé Émilien Jacquelin, qui avait déclaré forfait pour le relais Hommes car fiévreux.

Il avait alors effectué un magnifique 10 sur 10 aux tirs avant de passer le relais à un autre Franc-Comtois : Quentin Fillon Maillet.

On croise donc les doigts pour les JO…

Coupe du monde de biathlon : les Français s’imposent au dernier relais

Le dernier relais hommes avant les Jeux olympiques s’est déroulé ce 15 janvier 2026 à Ruhpolding en Allemagne avec les biathlètes Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot. Emilien Jacquelin, qui devait participer au relais a déclaré forfait ce matin car fiévreux.

biathlon coupe du monde jeux olympiques oscar lombardot

Publié le 20 janvier à 16h02




Sport

Besançon
Sport

Le BesAC affronte à domicile l’équipe fosséenne des Byers

Après le déplacement vendredi à Loon Plage, voici pour ce match de la très précise moitié de saison (20e/40), la réception ce mardi 20 janvier 2026 des Byers de Fos-sur-Mer, actuels 3e au classement (14 victoires pour 5 défaites), sachant qu'ils comptent un match de moins que le leader Mulhouse. 

basket besAC
Publié le 19 janvier à 17h33 par Macommune.info
Franche-Comté
Sport

Nordic Nights : des soirée pour s’initier au ski de fond 

Les Nordic Nights 2026 sont une série de soirées d’initiation au ski de fond, organisées en janvier et février sur plusieurs sites nordiques des Montagnes du Jura (Ain, Doubs, Jura). En 2026, 13 soirées sont ainsi programmées sur l’ensemble du massif du Jura, avec la volonté de faire découvrir le ski nordique autrement, après le travail, entre amis ou en famille.

espace nordique jurassien initiation ski de fond
Publié le 18 janvier à 17h05 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Nouvelle défaite frustrante pour le BesAC

Cela devient une habitude, le BesAC s’est une nouvelle fois incliné d’un rien face à Lyon plage vendredi soir. Dix matches perdus de 6 points et moins dont 5 de 4 points et moins. Terrible constat, terrible série que celle vécue par le BesAC depuis le début de cette saison 2025-2026. 

basket besAC défaite National
Publié le 17 janvier à 09h05 par Macommune.info
Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin
Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey

