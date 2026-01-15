Coupe du monde de biathlon : les Français s’imposent au dernier relais

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le dernier relais hommes avant les Jeux olympiques s’est déroulé ce 15 janvier 2026 à Ruhpolding en Allemagne avec les biathlètes Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot. Emilien Jacquelin, qui devait participer au relais a déclaré forfait ce matin car fiévreux.

Si beaucoup sont passés par des balles de pioche, Fabien Claude n’a pas manqué un seul tir couché. Il ne fera pas aussi bien sur le tir débout où il écopera d’un tour sur l’anneau de pénalité, soit 150 m supplémentaires…

Oscar Lombardot a fait le travail sur le tir couché et debout avec un 10 sur 10.

Quentin Fillon Maillet, lui aussi a fait le job et a permis à son équipe de partir en bonne position pour le dernier relais. Eric Perrot a fait un 5 sur 5 au tir couché et un nouveau tir parfait debout, alors que les autres concurrents sont partis à la faute.

Il a réussi à maintenir le cap pour s’imposer à la première place.