Billy Fumey sort un livre pour comprendre les langues régionales de Franche-Comté…

Billy Fumey, chanteur franc-comtois originaire de la vallée de la Loue, a décidé de troquer le micro contre la plume et sort un livre intitulé Comprendre les langues régionales de Franche-Comté - Franc-comtois et arpitan. Il est disponible depuis e 3 novembre 2025.

Dans le cadre des célébrations des 500 ans du premier texte connu en franc-comtois, Billy Fumey propose de découvrir son premier livre à titre d’auteur. Il est disponible dans les rayons des librairies, des maisons de la presse, ainsi qu'en commande auprès des éditions Cêtre : Comprendre les langues régionales de Franche-Comté - Franc-comtois et arpitan + un guide de 850 prénoms francs-comtois

Dans cet ouvrage, il sera possible de retrouver les langues régionales de Franche-Comté "sous le prisme des arts et traditions populaires, dont la littérature et la musique, de la politique, de l'économie, de la législation, et même de la technologie, dont l'usage de l'intelligence artificielle", explique Billy Fumey.

Le livre évoque aussi une liste inédite de 850 prénoms francs-comtois comme Liaudinna, Tchaile, Zibé, Antouanou...

A propos de l’auteur

Né en 1991 à Champagnole/Tsampagnola, Billy Fumey s'est d'abord fait connaître sur la scène musicale par ses chansons écrites dans les trois langues de la Franche-Comté : le français, l'arpitan et le franc-comtois. C'est dans cette dernière qu'il a traduit en 2021 Le Petit Prince – Lou Péquignot Prïnce. Quatre ans plus tard, il publie son premier livre à titre d'auteur dédié à la compréhension des langues régionales du Pays Comtois.