Dimanche 23 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Culture

Billy Fumey sort un livre pour comprendre les langues régionales de Franche-Comté…

Publié le 23/11/2025 - 17:32
Mis à jour le 21/11/2025 - 11:07

Billy Fumey, chanteur franc-comtois originaire de la vallée de la Loue, a décidé de troquer le micro contre la plume et sort un livre intitulé Comprendre les langues régionales de Franche-Comté - Franc-comtois et arpitan. Il est disponible depuis e 3 novembre 2025.

© DR / Billy Fumey
© DR / Billy Fumey

Dans le cadre des célébrations des 500 ans du premier texte connu en franc-comtois, Billy Fumey propose de découvrir son premier livre à titre d’auteur. Il est disponible dans les rayons des librairies, des maisons de la presse, ainsi qu'en commande auprès des éditions Cêtre : Comprendre les langues régionales de Franche-Comté - Franc-comtois et arpitan + un guide de 850 prénoms francs-comtois

Dans cet ouvrage, il sera possible de retrouver les langues régionales de Franche-Comté "sous le prisme des arts et traditions populaires, dont la littérature et la musique, de la politique, de l'économie, de la législation, et même de la technologie, dont l'usage de l'intelligence artificielle", explique Billy Fumey.

Le livre évoque aussi une liste inédite de 850 prénoms francs-comtois comme Liaudinna, Tchaile, Zibé, Antouanou...

© DR / Billy Fumey

A propos de l’auteur

Né en 1991 à Champagnole/Tsampagnola, Billy Fumey s'est d'abord fait connaître sur la scène musicale par ses chansons écrites dans les trois langues de la Franche-Comté : le français, l'arpitan et le franc-comtois. C'est dans cette dernière qu'il a traduit en 2021 Le Petit Prince – Lou Péquignot Prïnce. Quatre ans plus tard, il publie son premier livre à titre d'auteur dédié à la compréhension des langues régionales du Pays Comtois.

Allez + loin

Billy Fumey livre

Publié le 23 novembre à 17h32 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
Arc-et-Senans
Culture

Concerts Gims et Sting à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, un choix de date qui dérange…

Après l’annonce des deux concerts de l’événement Saline Royale live à Arc-et-Senans, lors de la dernière assemblée départementale du Doubs le 17 novembre dernier, le groupe Doubs Social Écologique et Solidaire (DSES) a tenu à réagir en pointant du doigt "une montée en puissance qui pose question de la concurrence avec les salles du territoire", l’événement ayant lieu le même week-end que l’ultime édition du festival de la Paille à Métabief. 

concerts festival de la paille saline royale d'arc et senans
Publié le 18 novembre à 12h04 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture

“Objectif Japon !” premier ouvrage d’une Franc-Comtoise qui enseigne le japonais

Déjà très présente sur les réseaux sociaux, Sophie Thomas est une passionnée du Japon, de sa langue et de sa culture. La trentenaire qui réside dans le Jura à Salins-les-bains a trouvé en 2013 sa vocation dans l’enseignement et est devenue professeur particulière de japonais. Elle sort aujourd’hui un livre "Objectif Japon !" à destination de tous ceux qui souhaitent maîtriser le japonais pour leur prochain voyage.

autrice japon livre
Publié le 16 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

1
classe concours lecture primaire
Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

De la limonade Rième à une fabrication de cancoillotte au Mexique, un Franc-Comtois répertorie les influences franc-comtoises dans le monde

Après son premier ouvrage consacré au "Top 50 des gags et des gaffes de nos ancêtres comtois", Anthony Soares, doctorat en histoire à l’université Maris et Louis Pasteur vient de sortir un second ouvrage aux éditions Cêtre consacré au rayonnement de la Franche-Comté dans le monde. Grâce à ses nombreux voyages, l’auteur, au fil des 130 pages de son livre, propose de découvrir une partie de ce qu'il est aujourd'hui possible de trouver de franc-comtois à l’étranger.

auteur franche comté livre monde
Publié le 15 novembre à 18h20 par Elodie Retrouvey
Belfort
Culture

Eurockénnes 2026 : Aya Nakamura, Orelsan, The Offspring, Pulp, et bien d’autres… attendus cet été à Belfort

VIDÉO • L’équipe des Eurockéennes de Belfort a présenté, vendredi 14 novembre 2025 à Belfort, une première partie de la programmation de leur édition 2026. Jean-Paul Roland, directeur du festival, Kem Lalot, programmateur, et Anthony Fernandez, responsable du pôle partenariats, ont dévoilé 26 artistes qui se produiront du 2 au 5 juillet prochains au Malsaucy.

concerts eurockéennes festival jean-paul roland kem lalot musique programmation
Publié le 14 novembre à 18h00 par Alexane

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 1.55
pluie modérée
le 23/11 à 18h00
Vent
5.72 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
90 %
 