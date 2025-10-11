Bowl quinoa et Saucisse de Montbéliard IGP rôtie

Pour 4 personnes
- Temps de préparation : 15 min
- Temps de cuisson : 10 min
- Niveau : Facile
INGRÉDIENTS
- 1 saucisse de Montbéliard
- 200 g de quinoa
- 1 avocat mûr
- 1 mangue
- 1 poignée de roquette
- 1 poignée de graines de grenade
- 1 citron vert
- 1 c. à soupe d’huile d’olive
- 1 c. à café de sauce soja
- 1 pincée de piment d’Espelette
PRÉPARATION
- Cuire le quinoa selon les instructions du paquet et laisser refroidir.
- Cuire la Montbé 20 à 25 min à l’eau frémissante, puis la détailler en fines tranches et la faire dorer à la poêle avec un peu d’huile d’olive.
- Couper l’avocat et la mangue en lamelles.
- Dresser les bowls : disposer le quinoa, ajouter les tranches de Montbé grillées, la roquette, les lamelles d’avocat et de mangue.
- Arroser de jus de citron vert et de sauce soja.
- Parsemer de graines de grenade et d’une pincée de piment d’Espelette.
ASTUCE :
- Remplacer la mangue par des pêches grillées pour une touche encore plus estivale !