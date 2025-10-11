Samedi 11 Octobre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
La recette du week-end

Bowl quinoa et Saucisse de Montbéliard IGP rôtie

Publié le 11/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 09/10/2025 - 17:41

Ce week-end des 10 et 11 octobre 2025, nous avons décidé de mettre à l’honneur la saucisse de Montbéliard… Elle nous vient de l’association de défense et de promotion des salaisons et charcuteries IGP de Franche-Comté (A2M).

© Images et associes
Stacked from 2 images. Method=C (S=5) © Images et associes
1/2 - © Images et associes
2/2 - Stacked from 2 images. Method=C (S=5) © Images et associes

Pour 4 personnes

  • Temps de préparation : 15 min
  • Temps de cuisson : 10 min
  • Niveau : Facile

INGRÉDIENTS

  • 1 saucisse de Montbéliard
  • 200 g de quinoa
  • 1 avocat mûr
  • 1 mangue
  • 1 poignée de roquette
  • 1 poignée de graines de grenade
  • 1 citron vert
  • 1 c. à soupe d’huile d’olive
  • 1 c. à café de sauce soja
  • 1 pincée de piment d’Espelette

PRÉPARATION

  • Cuire le quinoa selon les instructions du paquet et laisser refroidir.
  • Cuire la Montbé 20 à 25 min à l’eau frémissante, puis la détailler en fines tranches et la faire dorer à la poêle avec un peu d’huile d’olive.
  • Couper l’avocat et la mangue en lamelles.
  • Dresser les bowls : disposer le quinoa, ajouter les tranches de Montbé grillées, la roquette, les lamelles d’avocat et de mangue.
  • Arroser de jus de citron vert et de sauce soja.
  • Parsemer de graines de grenade et d’une pincée de piment d’Espelette.

ASTUCE :

  • Remplacer la mangue par des pêches grillées pour une touche encore plus estivale !

Publié le 11 octobre à 12h00 par Hélène L.
