Samedi 24 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté

Brioche perdue au comté

Publié le 24/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 16/01/2026 - 15:30

Ce week-end des 24 et 25 janvier 2026, nous vous proposons une recette gourmande. Elle nous vient tout droit du comité interprofessionnel de gestion du Comté..

© Site internet du comité interprofessionnel de gestion du Comté
© Site internet du comité interprofessionnel de gestion du Comté

Ingrédients pour 4 personnes

  • 120 grammes de Comté
  • 4 tranches épaisses de pain de mie rassi
  • 6 oeufs
  • 20 cl de lait
  • 30 grammes de mâche
  • 50 grammes de beurre
  • 7 cl d'huile de tournesol
  • Sel
  • Poivre

Etapes de la recette

  • Étape 1 : Battre 2 oeufs avec le lait dans un récipient.
  • Étape 2 : Tremper les tranches de pain dans le mélange pour bien les imbiber.
  • Étape 3 : Faire chauffer une grande poêle avec 40g de beurre et 4 cl d'huile.
  • Étape 4 : Déposer les tranches de pain dans la poêle et les faire dorer 4 à 5 minutes de chaque côté sur feu moyen.
  • Étape 5 : Déposer les tranches dorées sur une plaque de four. Préchauffer le grill du four.
  • Étape 6 : Râper le Comté et le répartir sur les tranches de pain. Placer le tout 5 minutes sous le grill.
  • Étape 7 : Faire cuire les 4 oeufs au plat dans une poêle avec le reste du beurre et d'huile.
  • Étape 8: Déposer un oeuf au plat et un peu de mâche sur chaque pain perdu. Servir immédiatement.

Bon appétit !

comté la recette du week-end recette

Publié le 24 janvier à 12h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon : découvrez les résultats !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 2.48
couvert
le 24/01 à 12h00
Vent
2.08 m/s
Pression
999 hPa
Humidité
80 %
 