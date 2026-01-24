Brioche perdue au comté

Ingrédients pour 4 personnes
- 120 grammes de Comté
- 4 tranches épaisses de pain de mie rassi
- 6 oeufs
- 20 cl de lait
- 30 grammes de mâche
- 50 grammes de beurre
- 7 cl d'huile de tournesol
- Sel
- Poivre
Etapes de la recette
- Étape 1 : Battre 2 oeufs avec le lait dans un récipient.
- Étape 2 : Tremper les tranches de pain dans le mélange pour bien les imbiber.
- Étape 3 : Faire chauffer une grande poêle avec 40g de beurre et 4 cl d'huile.
- Étape 4 : Déposer les tranches de pain dans la poêle et les faire dorer 4 à 5 minutes de chaque côté sur feu moyen.
- Étape 5 : Déposer les tranches dorées sur une plaque de four. Préchauffer le grill du four.
- Étape 6 : Râper le Comté et le répartir sur les tranches de pain. Placer le tout 5 minutes sous le grill.
- Étape 7 : Faire cuire les 4 oeufs au plat dans une poêle avec le reste du beurre et d'huile.
- Étape 8: Déposer un oeuf au plat et un peu de mâche sur chaque pain perdu. Servir immédiatement.
Bon appétit !